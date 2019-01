Una hora en su casa cautivos de ladrones que robaron $ 62 mil

"Tengo Sida. Yo estoy jugado. Así que no te hagas el loco". La advertencia de uno de los ladrones que el jueves alrededor de las 22.30 ingresaron a una vivienda de Morrison al 7700 dejó en silencio a sus víctimas. A esa hora cuatro hombres, dos de ellos armados con pistolas y uno con un cuchillo, entraron a una casa en el Fisherton más acomodado. Una zona en la que según los vecinos hay vigilancia privada. Durante una hora retuvieron a tres personas a quienes amenazaron de muerte para que indicaran donde tenían dinero. Se hicieron con un botín de 62 mil pesos; dos televisores Smart; una guitarra eléctrica con su amplificador; un teclado, además de celulares y tablets. Cargaron todo en un VW Gol Trend blanco, que horas más tarde apareció abandonado en Circunvalación y Pellegrini.

"No sabemos que los llevó a meterse en la casa. Yo soy masajista, trabajo todo el día acá en mi casa. No somos gente de dinero. No entendemos por qué nos robaron así", explicó, aún temerosa, la dueña de la vivienda quien solicitó que sus datos sean preservados. La mujer reside con sus hijos en Morrison al 7700, entre Donado y Colombres.

El jueves alrededor de las 22.30 en la casa estaban la mujer, de 56 años, con dos de sus hijos de 30 y 28. La familia tiene siete perros caniches. A esa cuatro hombres6 treparon el cerco e ingresaron al domicilio. Los delincuentes tenían puesto guantes y las víctimas no pudieron verles los rostros porque les ordenaban bajar la cabeza.

Dos pasos

El robo se realizó en dos secuencias y duró cerca de una hora. Al ingresar a la vivienda, los ladrones se dirigieron hacia el quincho, donde sorprendieron a uno de los hijos de la mujer. Tomaron del cuello al muchacho y, mientras lo amenazaban con un arma en la cabeza, lo obligaron a abrir la puerta de su casa. "Yo miré por la ventana y vi algunos muchachos con mi hijo. Pensé que eran sus amigos, con los que se junta a tocar la guitarra. Pero no. Cuando entraron a la casa con mi hijo con una arma en la cabeza, me desesperé y empecé a gritar. Entonces uno de estos hombres me agarró de cuello y me empezó a apretar. Pensé que me mataba", recordó la jefa de la familia.

Los perros en la mira

Los ladrones controlaron a sus tres víctimas y comenzaron a solicitar dinero. Circunstancialmente uno de los hijos de la mujer tenía en su poder alrededor de 60 mil pesos que era para realizar un pago.

A partir de ese momento, los maleantes declinaron su posición violenta que incluyó pedirle a la familia que encerraran los caniches en un cuarto porque sino los matarían.

Otro lapso de tensión vivieron las víctimas cuando los delincuentes supusieron que en la casa había otra persona, una de las hijas de la mujer, y que esta se había escondido. "Yo pensé que estaba mi hija en su cuarto, pero había salido. Estos hombres pensaron que ella se había escondido y se pusieron muy agresivos".

En el auto de la dueña

Luego pidieron "las llaves del auto más chico" de los cinco que estaban estacionados en el ingreso a la vivienda. "Se llevaron mi Gol Trend, que todavía estoy terminando de pagar", dijo la señora. Los ladrones cargaron en el auto los televisores, los instrumentos musicales, y se marcharon con el dinero, los celulares y otros objetos. "No den precisiones sobre la casa porque los ladrones nos amenazaron con volver", requirió una de las hijas de la dueña.

El caso quedó a cargo de la fiscal Guillermina Aiello.