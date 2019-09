Una disputa entre bandas aparece como telón de fondo

Ayer a la mañana en rueda de prensa el jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, indicó que el contexto en el que fue baleada la nena de un año tiene como telón de fondo "una disputa entre bandas" aunque dijo que no estaba claro el origen del conflicto.

"El origen no está muy claro todavía, pero son peleas entre bandas que hace tiempo están identificadas y cuyos integrantes están imputados en causas por homicidios y balaceras. Son personas conocidas", explicó el jefe policial. Según se indicó oficialmente algunos de los integrantes de la familia Piñero tienen prontuario abierto.

Una fiesta fatal

En ese contexto los Piñero comentaron que algunos de los más jóvenes de la familia coincidían con los hermanos Lucas y Brian S. en algunos bailes que se convocan por redes sociales. Por ejemplo, el 26 de enero de 2018 confluyeron en una fiesta con fatal desenlace en una casa de San Martín y la colectora de circunvalación Juan Pablo II. Al término de esa reunión uno de los organizadores, Matías Chaperón, de 20 años, y Sebastián Sosa, de 30, fueron asesinados a balazos.

Según la crónica de aquel doble crimen Chaperón discutió con un grupo de pibes "a los que no conocía nadie, pero que eran de Tablada" y que habían llegado en varias motos. En medio de la discusión uno de los acompañantes sacó un arma y a sangre fría mató a Chaperón y Sosa. "Fueron como veinte tiros", describió uno de los testigos. Por el caso fue detenido un chico de 17 años que quedó a disposición de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena y recuperó la libertad luego de cuatro meses detenido en el Irar.

"Mi hijo fue detenido pero el asegura que no tuvo nada que ver. El no hizo nada. Todos en el lugar decían que quien mató a los dos muchachos fue Lucas S. y de ahí viene la bronca con mi familia. El nos amenazó varias veces. Nos baleó el frente de la casa para año nuevo y atacó a Fabricio también. El (por Lukitas) nos mandó a decir que las madres se quedaran tranquilas porque no mataba mujeres pero que después donde cruzara a un Piñero lo mataba. Y así viven", explicó una integrante de la familia atacada.