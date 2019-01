Un joven al que le habían robado la mochila persiguió en bicicleta al motochorro que lo había asaltado, lo alcanzó y lo detuvo en plena calle. La persecución por la calles porteñas, que quedó grabada por las cámaras de seguridad de la Policía de la Ciudad, causó sorpresa y conmoción entre los transeúntes que vieron la veloz carrera del ciclista.

Juan Pablo Telez, víctima del robo, salió en busca del ladrón al advertir que le había sustraído el bolso del canasto. Iba a bordo de una bicicletas públicas del Gobierno de la Ciudad. Un policía de civil que circulaba por la zona en moto vio la situación, cruzó su vehículo y ayudó al joven a inmovilizar al delincuente.

"No tenía muchas opciones, o me quedaba viendo cómo se iba mi mochila o tratar de correrlo. Le tenía fe al tráfico de Buenos Aires, y a que lo pueda ver un policía para que lo detenga. No soy Batman, pero no me quedó otra opción que tratar de alcanzarlo", contó el intrépido ciclista en declaraciones a Telefé.

Ciclista intrépido