Un testigo prófugo, clave en un juicio por homicidio

José Luis Gómez, un testigo clave que está prófugo y permitió desentrañar lo ocurrido con Fabricio Zulatto el 11 de agosto de 2016, acaparó la atención de la sexta jornada del juicio oral por el brutal crimen del joven jugador de futsal. La declaración de Gómez, imputado de encubrimiento, permitió conectar el homicidio con los acusados Andrés Soza Bernard y Omar Darío “Pilo” Motier y llegar a la tapera del Génova al 2100 donde finalmente fue hallado el cadáver en un pozo ciego. La Fiscalía propuso incorporar como prueba aquel testimonio de Gómez, que fue leído en el recinto más allá de una serie de objeciones formuladas por la defensa.

La declaración de Gómez fue formulada el 12 de agosto de 2016 en la Fiscalía de Homicidios, donde fue trasladado tras ser detenido junto a Motier en el búnker donde hallaron muerto a Fabricio. Esa audiencia se celebró sin juez porque Gómez estaba en condición demorado. Entonces narró lo que sabía, fue imputado de encubrimiento y recuperó la libertad. Pero luego se fugó y no volvió a aparecer.

La incorporación como prueba de aquella declaración originó una controversia entre la defensa y la fiscalía sobre la validez del acta en la cual quedó imputado sin la presencia de un juez. Finalmente, y luego de que desfilaran entre los testigos los funcionarios judiciales que participaron de aquella audiencia se leyó la declaración completa de Gómez.

Tapar el pozo

El cartonero, nacido en 1981, analfabeto y amigo de Pilo Motier con quien reconoció vender droga para Soza Bernard, brindó aquella vez detalles esenciales para la pesquisa. “Cuando lo mataron yo estaba en una cooperativa en la que laburo. Llegué y me dijeron que tenía que tapar este pozo con tierra. Eso fue después de las cinco de la tarde del martes. En la casa estaba Pilo y el otro muchacho, «el Andrés», que tenía sangre en el pantalón. Lo tapé y me fui”, narró entonces el testigo. Dijo que tiró “unas tres carretillas de tierra” y que Andrés le había dado la instrucción. “No vi a nadie pero yo sabía que había alguien ahí adentro”, advirtió el testigo, que dijo no ver el auto de la víctima, a quien tampoco conocía. “Andrés dijo «en un rato vuelvo con la plata», 20 mil pesos”, explicó sobre la supuesta remuneración que pagó Soza Bernard a Motier por matar a Zulatto.

Gómez vivió 10 años con Motier. Los unía el trabajo como cartoneros y la venta de droga en el búnker de Arroyito Oeste. Y también explicó el vínculo con Soza Bernard, al recordar que lo conoció en la casa de la madre de Darío. “El Andrés bajaba la bolsa de fasos para que nosotros vendamos. La madre Pilo después dejó de vender, el marido le dijo que no siga porque iba a tener problemas. Nunca tuve charla con Andrés. Me relacionaba por medio de Pilo. Traía eso (la droga) y se llevaba la plata”.

“Algo iba a pasar”

Más adelante Gómez describió que Andrés lo llevó “engañado al muchacho (por Fabricio), diciéndole que había 40 mil pesos en la casa. Que le iban a robar a Pilo. Después Andrés le dijo a Pilo que a la nochecita le traía los 20 mil pesos. Me la contó Darío. Después de lo que pasó Andrés no apareció más. Nadie lo conocía en la zona pero entraba como dueño de casa, llegaba en remís o taxi”. Sobre la casilla, Gómez indicó que “se la compró Andrés al hermano de Pilo. Ahí sólo se vendía faso. Andrés, Pilo y yo éramos los únicos que íbamos. Yo no quería vivir más ahí porque sentía que algo iba a pasar”, confesó.

Su intuición se sustentaba en las perturbadoras palabras que, según él, escuchó de Soza. “A la gente que llevaba siempre le quería hacer algo, los quería matar o secuestrar. El Andrés dijo que iba a traer a alguien para que Pilo lo matara y le iba a dar 20 mil pesos. Eso me contó Darío. Quien lo mató fue el Darío, porque Andrés le dio el arma”.

Gómez que escuchó a Andrés decir que “ese loco (por Zulatto) me quería robar”. La declaración del testigo prófugo concluyó con el reconocimiento de Soza Bernard en el video de Suipacha al 700 donde abandonaron el auto de Fabricio. “Sí, esa persona que se baja del auto es Andrés”, aseguró Gómez a los policías que le exhibieron el registro.