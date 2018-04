Un oficial de policía cuyo hermano llegó a ser subjefe de la fuerza santafesina, un chofer civil de la Policía de Investigaciones (PDI), dos gendarmes y otras cuatro personas, entre ellas un hijastro del mánager de boxeo Luis Paz, fueron detenidas ayer en el marco de 21 allanamientos desarrollados en Santa Fe y Buenos Aires para dejar al desnudo una red de narcotráfico con importantes ramificaciones. El procedimiento fue dispuesto por el juez federal de la capital santafesina Luis Miño en torno a una investigación que llevó adelante el fiscal Walter Rodríguez, quien unificó cuatro causas conexas para poder armar el rompecabezas. Además de los siete apresados, los agentes de la PDI y Gendarmería Nacional que participaron de las requisas, secuestraron un número no determinado de celulares, tres armas de fuego, cocaína y marihuana en pocas cantidades, tres vehículos y dinero en efectivo en pesos, dólares y reales.

"Cuando trasciendan los nombres de los detenidos va a haber un gran impacto en Santa Fe", dijo el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, cuando aún poco se sabía del operativo que estaba llegando a su fin la mañana de ayer. Y con el paso de las horas, a medida que trascendieron detalles de lo ocurrido, la frase fue tomando fuerza. Es que el principal detenido, considerado uno de los líderes de la banda, no es otro que el sargento Edgardo Oscar Baigoría, quien durante una década integró el área de Inteligencia Centro de la ex Drogas Peligrosas con asiento en la ciudad de Santa Fe. Además fue "secretario" (un cargo tácito en la policía) de un jefe policial apodado "El señor de los anillos", y su hermano, Hugo Baigoría, lideró la ex Dirección de Drogas Peligrosas en 2006 y llegó a ser subjefe de la policía de Santa Fe en 2008.

Fantasma repetido

En tanto, en un departamento de pasillo de Maipú al 1700 de Rosario fue apresado Emanuel González, hijastro de Luis Paz, el mánager de boxeo cuyo hijo Martín "Fantasma" Paz fue asesinado el 8 de septiembre de 2012 en la esquina de Entre Ríos y 27 de Febrero en un episodio vinculado a un ajuste narco jamás esclarecido. Sin embargo, ese hecho investigado por el entonces juez de Instrucción Juan Carlos Vienna dio pie a la investigación que llevó a juicio oral y público a la banda de Los Monos, cuyo veredicto se conocerá el lunes. En las audiencias de este proceso la figura del magistrado y sus supuestos vínculos con el propio Paz (expuestos mediante una foto que los muestra juntos en una velada boxística y sus coincidencias en dos viajes a Estados Unidos) fueron ventilados y denunciados por algunos acusados.

A tal punto que Lorena Verdún, madre de los hijos del ex líder de Los Monos, el asesinado Claudio "Pájaro" Cantero, lo inculpó públicamente y ante el Tribunal como instigador del crimen de su ex pareja. Y Paz tuvo que prestar declaración informativa en el expediente, lo que implica cierto grado de sospecha sobre él y sus vínculos con el clan Cantero.

En marzo de 2017, en un informe de 90 páginas de la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad de la provincia se conoció que Paz, junto a sus hermanos Fernando y Gladys, integraban empresas que tienen como socias a las hijas del hombre y a su ex esposa. Firmas que se presumen son pantallas de sociedades comerciales con fines poco claros. Entonces, los hermanos González quedaron en la mira por pedido de la propia Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la provincia que requirieron el perfil de las tres personas ya que sospechaban que estaban conectadas a la venta de drogas.

Otro dato que surgió del informe mencionado es que Emanuel González era socio de Edgardo Oscar Baigoría, el sargento de la policía detenido ayer en la ciudad de Santa Fe. Y que éste tenía lazos estrechos con los dos gendarmes detenidos: el sargento Damián "El perro" Sosa y el cabo Santiago Alejo, quienes habrían compartido el liderazgo de la organización.

Fuerzas de calle

Ayer a la mañana efectivos de Gendarmería y de la PDI provincial se desplegaron en 21 objetivos en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires para llevar adelante una serie de allanamientos gestionados por el fiscal federal Walter Rodríguez ante el juez federal Francisco Miño. El expediente de esta investigación, según la versión oficial suministrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, fue abierto a mediados de 2015 bajo el número 10246/15 por infracción a la Ley antinarcóticos Nº 23.737.

Fueron diez operativos en la capital provincial; uno en Maipú al 1700 de Rosario; siete en la localidad de Santo Tomé, vecina a Santa Fe; uno en Sauce Viejo; otro en San José del Rincón; y el restante en la localidad de Aldo Bonzi, en la provincia de Buenos Aires.

La pesquisa

Los encargados de bajar al llano la información a la prensa rosarina fueron el director general de la PDI, Daniel Corbellini, y el director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez. Ambos coincidieron en que se trató de "una investigación compleja, que se realizó en forma conjunta con Gendarmería Nacional durante más de un año". Que se trata de "una organización importante" en la que "desgraciadamente se encontraban efectivos de fuerzas de seguridad que fueron detenidos".

También indicaron que "la estructura viva de la organización la registramos durante un año" mediante escuchas telefónicas. Gentilmente ambos funcionarios esquivaron hacer lecturas más profundas sobre el tema y desarrollar el cuadro organizativo de la banda que, dijeron "lo va a exponer en el momento que lo crea necesario el fiscal Rodríguez", según explicó el director general Daniel Corbellini.

