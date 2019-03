Seis personas apresadas, dos demoradas y dos menores que quedaron a resguardo de la Justicia fue parte del resultado de un allanamiento realizado por agentes del Comando Radioeléctrico y la Brigada Operativa Antinarcóticos en Cabal al 1300 bis, en Empalme Graneros.

El operativo se inició a las 17.50 del jueves cuando agentes del Comando intentaron identificar a dos hombres que estaban a bordo de un Peugeot 208 dominio AA459GD en la cuadra mencionada. Sin embargo, al ver a los policías, los ocupantes del vehículo bajaron del mismo y emprendieron la huida para ingresar a una casa. Sin embargo ambos fueron detenidos e identificados como Darío Leonel L., de 16 años; y Luis Emiliano T., de 43, quien arrojó al piso una bolsa.

Cuando los policías requisaron el paquete encontraron varios envoltorios sellados con precintos conteniendo cocaína en su interior.

En tanto, tras recibir la orden correspondiente y con los refuerzos necesarios, los policías ingresaron a la vivienda donde arrestaron a Cristian Carlos V., de 21 años; y Claudia del Carmen C., de 40, mientras que demoraron preventivamente a Walter C., de 17 años; y a Matías Jesús O., de 20, quienes al momento del procedimiento estaban parados junto al Peugeot 208. Asimismo, en la mesa del comedor de la casa, hallaron varios envoltorios y un frasco de vidrio con marihuana, una balanza electrónica y cinco teléfonos celulares.

Según fuentes de la pesquisa, en el lugar Mariela Mirta C., de 28 años, "intentó impedir el accionar de los agentes arrojando una piedra contra los mismos por lo que fue demorada", y en un patrullaje que se realizó en torno a la casa fue detenido Agustín Eduardo C., de 20 años, quien intentó darse a la fuga. El hombre explicó a los policías que no tenía nada que ver con lo que pasaba y adujo que tenía a su cuidado un arma de fuego con modificaciones que, según declaró, era propiedad de "Cristian".

Allanamiento

Así las cosas, los policías entraron al domicilio del hombre y hallaron el arma escondida tras una bolsa con arena. Se trata de una carabina calibre 22 simil fusil de asalto tipo AK-47 con su numeración, un cargador con siete cartuchos, 5 gramos de cocaína y 77 gramos de marihuana.

En esa finca fue identificada Cecilia Lorena M., de 18 años, quien autorizó el ingreso de los policías a la propiedad y señaló el lugar donde estaba el arma; y se detuvo a Rubén Antonio E., de 25 años, quien quedó acusado por portación de arma de fuego.

Finalmente, se acusó a Cristian B., Luis T. y Claudia C. por infracción a la ley de estupefacientes, mientras que Agustín C. quedó detenido por portación de arma de fuego y los restantes (Darío L., Walter C., Matías O., Rubén E., Cecilia M. y Mariela C.), fueron demorados.