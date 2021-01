Un niño de nueve años fue herido de bala en el ataque contra una vivienda

>> Leer más: Balacera en Las Flores: un adolescente y un bebé de un año sufrieron heridas de arma de fuego

Otros vecinos de la cuadra acercaron más precisión. Dijeron que tomaban aire en la puerta cuando un auto que pasaba bajó la velocidad y disparó contra otro auto y la vivienda sobre la cual estaba estacionado. A partir de ahí es que sugirieron posibles móviles del ataque: una pelea familiar en la noche del 31 y el ataque como mensaje. Lo que dijeron los vecinos es que el destinatario de los disparos fue un joven que ya no vive en el barrio, y que solo estaba su auto ahí. Que no saben en qué problema pudo estar metido, pero que no se puede andar a los tiros exponiendo a todo el vecindario.

Fue en ese diálogo que una señora aseguró que uno de los atacantes es una persona apodada "Chocho", a quien además señaló como uno de los vinculados al asesinato de Sebastián "Oso" Cejas. A partir de ese detalle se abre una trama que contextualiza el ataque del viernes a la noche: hay un grupo de la zona de Gaboto y Roca que atemoriza al vecindario y este hecho no es el primero por el que terminan señalados.