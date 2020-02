Un muerto y un herido en tiroteo entre bandas narco

Un joven fue asesinado y otro resultó herido en un enfrentamiento entre bandas narco en el que dispararon al menos 40 balazos en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. El hecho trascendió ayer pero ocurrió la madrugada del jueves último a la altura del kilómetro 46 de la ruta 3, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.

Según fuentes judiciales todo comenzó cuando dos grupos rivales que se disputan el territorio para la venta de drogas se tirotearon. Un joven fue asesinado a balazos y otro resultó herido, tras lo cual personal de la comisaría de Virrey del Pino llegó al lugar luego de un llamado al 911.

Según las fuentes, hasta ayer el muchacho fallecido no había sido identificado dado que no se acercó ningún familiar a reconocer el cuerpo y entre sus pertenencias no tenía documentación.

En tanto, el herido había dicho que el ataque que sufrió había sido en el marco de un asalto pero los investigadores establecieron que en realidad participó del tiroteo, por lo que ayer seguía internado bajo custodia policial.

"En la escena del crimen se hallaron al menos 40 elementos balísticos entre vainas servidas y proyectiles", dijo un pesquisa.

Los voceros añadieron que procuraban identificar al resto de los agresores y encontrar las armas usadas en el enfrentamiento.

El hecho es investigado por el fiscal de Instrucción de Homicidios de La Matanza Juan Pablo Tahtagian.