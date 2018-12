Un juez se declaró incompetente para declarar asociación ilícita al clan Caminos

Las 22 personas detenidas el jueves en los barrios Municipal y Las Flores, sospechadas de integrar una banda liderada por Alexis Caminos y que tiene fines criminales que van desde la usurpación de viviendas, robos, amenazas y balaceras hasta homicidios, quedaron imputadas ayer por esos delitos y en prisión preventiva por 60 días. Sin embargo, el mismo juez que aceptó esas calificaciones, se declaró incompetente para determinar si el nutrido grupo conforma una asociación ilícita que tiene como telón de fondo la venta de drogas (tres personas fueron detenidas con drogas en el operativo del jueves), y corrió traslado a la Justicia Federal para que decida sobre el tema. Es que según el magistrado, la dinámica del grupo "tiene una conexión indudable con la comercialización de estupefacientes" .

En una maratónica audiencia que demandó más de siete horas de trámite entre exposiciones de fiscales y defensores, ayer desfilaron por el Centro de Justicia Penal de Rosario (CJP) la totalidad de los detenidos el jueves a la mañana en los más de 27 domicilios allanados en distintos barrios de la zona sur, principalmente en el Municipal recostado sobre Grandoli al 4900, y en Las Flores, en España al 6900.

La causa que se ventiló ayer se desdobló en la Justicia Federal porque en una de las viviendas de Las Flores se hallaron 5 kilos de drogas, lo cual obligó a la Fiscalía provincial a dar intervención al juzgado federal a cargo de Carlos Vera Barros, quien pesquisa al grupo por la comercialización de drogas a partir de medidas impulsadas por el fiscal Claudio Kishimoto.

La acusación

En tanto, la investigación por la asociación ilícita dedicada a la usurpación de viviendas, extorsiones, amenazas calificadas y coactivas, robos calificados por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidos en poblado y en banda, estuvo encabezada por los fiscales Viviana O'Connel y José Luis Caterina.

Los funcionarios se enfocaron en Alan S., Matías R., Clara J., Tamara M., Maximiliano V., Micaela F., Fidel C., Antonella C., Alexis Caminos (detenido y principal apuntado de liderar la banda), Emiliano S., Caren C., Juan Ramón A., Mariela U., Cristian U., Esteban G., Andrés C., Kevin D., Juan Manuel A., Karen B., Dalma Magalí A., Nélida A., Lucas Daniel B., y Matías Mariano C., todos detenidos el jueves.

Los fiscales apuntalaron sus argumentos para sostener la conformación de una banda organizada al recordar que más allá de la droga secuestrada, los graves hechos denunciados que involucran a los imputados y debe investigar la Justicia provincial vienen desde 2015 por homicidios, lesiones, usurpaciones, coacciones, amenazas, delitos con un modus operandi "que buscó mantener el poder y aterrorizar a los vecinos del barrio".

"Es una asociación ilícita, uno de los delitos es el tráfico de estupefacientes, pero hay una serie de venganzas interpersonales por las que empezaron los homicidios. El primero de ellos fue el de Mariel Miranda", madre de los hermanos Funes, crimen por el que está detenido Alexis Caminos, describieron los fiscales sobre el complejo mapa de violencia que recubre el caso.

Según la acusación, el líder de la organización es Alexis, que "baja las órdenes a segundas líneas, conforme surge de la desgrabación de los audios de intervenciones telefónicas que figuran en la investigación, declaraciones de testigos de identidad reservada, y pericias a teléfonos que secuestró la Fiscalía".

De acuerdo al trabajo de los fiscales se pudo distinguir "una segunda línea de mando constituida por varias personas, tales como Ricardo "Petro" S., y Fidel "El Rengo" C., miembros de la vieja guardia que acompaño al asesinado Roberto "Pimpi" Caminos en su carrera delictiva y al frente de la barra de Nerwell's Old Boys.

Roles

A estas personas se las ha reconocido por reclutar jóvenes vinculados al grupo. En ese sentido, Fidel fue señalado como un "intermediario" entre Alexis y vecinos que pretendían resistir el liderazgo del mismo.

En ese sentido, los fiscales solicitaron la prisión preventiva por el plazo de ley para todos. Esa fue la respuesta al repasar la trama criminal del grupo y, sobre todo, luego de un planteo del defensor público Daniel Kantor.

En representación de 11 detenidos, el abogado había solicitado al juez Suárez que se declare incompetente, en virtud de que existe una investigación paralela que ya está en marcha en la Justicia Federal por delitos vinculados al tráfico y comercialización de droga por buena parte de los mismos detenidos.

Es que en uno de los allanamientos desplegados el jueves en pasaje Belén al 1900, en Las Flores,l detuvieron a Nélida A, de 42 años; Dalma A., de 21; y Juana Ignacia Z., de 74 años. Y según la Fiscalía el lugar era usado para el acopio y estiramiento de estupefacientes por la banda. Allí se secuestraron 2.831 tubos eppendorf conteniendo 4,379 kilos de cocaína.

En ese marco, y luego de que cada defensor hiciera distintas solicitudes al momento de tratar las medidas cautelares, el juez José Luis Suárez primero resolvió aceptar el encuadre legal propuesto por la Fiscalía respecto de los delitos específicos endilgados a cada uno y les dictó a todos la prisión preventiva por 60 días. No obstante, algunos imputados, principalmente las mujeres con hijos a cargo, lograron morigeraciones bajo la modalidad domiciliaria.

Luego el magistrado se expidió respecto al planteo del abogado Kantor sobre la figura de la asociación ilícita, y decidió declinar su intervención respecto de la intervención en esa figura que impulsaron los fiscales. Dijo que si bien hay delitos indeterminados contra la libertad e integridad física de las personas "hay una conexión ineludible" con la comercialización de drogas, por lo cual ordenó remitir las actuaciones a la Justicia Federal, y para que además disponga de ellos respecto a ese delito.

No obstante, resolvió mantener la competencia respecto de los delitos ordinarios que tienen que ver con los robos, abuso y tenencia de armas de fuego, amenazas coactivas calificadas, usurpaciones, robos calificados, balaceras e intimidaciones.

El líder

Alexis es hijo de "Pimpi" Caminos, el ex líder de la barra de Newell's asesinado en 2010. Está preso en la cárcel de Coronda imputado por el crimen de Mariela Griselda Miranda, madre de los hermanos Funes, asesinada el 11 de marzo de 2016 frente a su casa mientras conversaba en la vereda con sus hijos Alan y Jonatan y un amigo de ambos.

Ese crimen tuvo un antecedente. Para los investigadores se gestó cuando referentes de los Caminos quisieron usurpar una vivienda de la familia Funes. Mariela denunció la situación y a partir de allí se desató una guerra, cuya primera amenaza apareció en forma de grafitti: "Los Funes baten la cana", se vio en una pared del barrio antes del crimen.

Jonatan Funes, uno de sus hijos y testigo de la muerte de su madre, fue asesinado este año luego de visitar en la cárcel de Piñero a sus hermanos Lautaro y Alan. Un mes antes habían matado a tiros a otro de sus hermanos, Ulises, en villa La Lata, al sur de Rosario.

En un párrafo de la acusación fiscal se condensa el diagnóstico de por lo menos una década de violencia en "Pimpilandia", como popularizó la jerga policial al barrio Municipal a partir de hechos que se sucedieron en sus calles y pasillos.

"La familia Caminos procura, ante todo, mantener su hegemonía dentro de ese territorio, siempre sobre la base de amenazas o intimidaciones de todo tipo. Esta hegemonía hacía del barrio un lugar inexpugnable, donde el Estado, en cualquiera de sus formas, no podía ingresar. Gobernaban a su antojo, cometiendo todo tipo de ilícitos, manteniendo aterrorizados a los vecinos. Se daba de éste modo un entramado complejo de relaciones, difícil de penetrar desde las investigaciones de campo, debido al modo en que sus componentes pueden ejercer la violencia contra cualquier persona susceptible de colaborar con la Justicia".