Un comerciante fue baleado al resistirse a violento robo

Entre la noche del lunes y la madrugada del martes tres negocios ubicados en unos 400 metros del barrio Echesortu fueron escenarios de robos y en uno de ellos el dueño del local resultó gravemente herido con un disparo. El primero de los episodios ocurrió a las 21.30 del lunes en un salón de ventas de San Juan e Iriondo donde Ignacio A., de 31 años, recibió al menos un disparo que le perforó el abdomen y la ingle al resistirse al atraco. El hombre atendía a una clienta cuando un delincuente armado irrumpió en el lugar violentamente.

"Creemos que «Nacho» (la víctima) no se dejó robar y se resistió. El ladrón le pegó al menos un balazo que le perforó el abdomen y le lastimó la arteria femoral. El ladrón se fue como vino, caminando", relató un vecino que ayudó a Ignacio.

"«Nacho» salió del negocio ayudado por la clienta y gritando «me muero, me muero, me duele, me duele». Lo recostamos en el piso y apretamos la herida para que no se desangrara. Creemos que no alcanzó a robarle. En el piso quedó una cuchilla manchada con sangre, con lo que creemos que trató de enfrentar al ladrón", explicó el hombre que vive a metros del negocio.

El comerciante fue socorrido por una ambulancia que, según los vecinos, demoró casi media hora en llegar. Y al ingresar a la guardia del Heca fue llevado directamente al quirófano. "Entró hemodinámicamente estable. Se le reparó el paquete vascular y en la operación recibió varias transfusiones porque perdió mucha sangre. La herida tenía una trayectoria de arriba hacia abajo y lesionó el paquete vascular. También tenía herida la mano, como que la colocó para protegerse", indicó el sub director del Heca, Jorge Ignacio Bittar. Anoche la víctima estaba internada en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

No se dejó robar

Desde hace un año y medio "Nacho" y Matías atienden 16 horas diarias una granja que tienen desde hace un año y medio en San Juan e Iriondo, a metros del club Unión y Progreso. No es la primera experiencia en el rubo de "Nacho", quien durante alrededor de una década tuvo un emprendimiento similar en la cortada Barón de Mauá y San Juan, en el centro de la ciudad.

"Están todo el tiempo trabajando y con el local enrejado. No puede ser que un laburante viva así. Hicieron todo lo necesario para dotarse de seguridad, pero no son ellos los que se tienen que cuidar. Tiene que ser el Estado el que proteja a la gente. El barrio ya era un desastre cuando estaba abierta la comisaría 6ª y ahora sigue siendo igual", explicó un hombre de la cuadra.

"Este barrio está cada vez peor. Arrebatos, robos en los negocios, entraderas", explicó otro residente.

"Esta es la segunda vez que lo roban a «Nacho» en los últimos dos meses. Yo lo conozco y no es un tipo que se vaya a dejar robar. La otra vez le sustrajeron un celular y salió a correr al ladrón. Son pibes que tienen mucho tiempo abierto el negocio porque trabajan con la gente de los edificios y los estudiantes", indicó otro vecino.

La pesquisa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia que comisionó a la Policía de Investigaciones (PDI) para que trabajara en el lugar y relevara si existen en la zona cámaras de videovigilancia.

Apresado

Mientras un cronista de este diario relevaba testimonios sobre el ataque al comerciante, los vecinos fueron alertando otros sucesos del barrio. "Ahí en la esquina robaron la talabartería", indicó un residente. Al llegar a las puertas de "Talabartería La Posta", que está en San Juan al 3400 hace 30 años, era claro cómo se había producido el atraco: el vidrio de la puerta hecho añicos y un caño de la reja arrancado.

Por el hueco que quedó en la puerta, al menos un hombre ingresó cerca de las 4 de ayer y sustrajo dos juegos de cuchillos y tenedores, una cuchilla grande, seis cuchillos con funda metálica, una pava eléctrica y un teléfono celular. Un vecino llamó al 911 y un móvil policial detuvo a José S., de 42 años, con un bolso y esas pertenencias. "Fue a los cuchillos porque en una talabartería no hay dinero y son pocos los objetos que se pueden vender por fuera del negocio", explicó uno de los dueños.

Toda la mercadería

Con una dinámica similar robaron en el bar "Eduardo", ubicado en Constitución al 1100, a sólo tres cuadras de la talabartería. Los ladrones rompieron la puerta de vidrio del local alrededor de las 5 de la mañana. "Se metieron y robaron todo lo que pudieron. Un televisor plasma, todo el fiambre que había y se llevaron hasta el café", explicó una empleada del lugar. El bar ayer estuvo cerrado, por una sencilla razón: "Nos quedamos sin nada para poder funcionar, lo único que dejaron fue un cartel que rezaba: "Un día sin reír es un día perdido".