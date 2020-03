Un chico de 15 años fue asesinado de un disparo tras un cruce de palabras

"Fue muy corta la bocha. El pibe muerto venía con otros tres y se cruzaron con uno que iba en bicicleta. Algo se dijeron y el de la bicicleta sacó un fierro y disparó. Al muerto, que no es del barrio, le pegó en la espalda. A otro del grupo también lo hirió. Y después se fue". Así, un vecino de Anchorena al 1900 puso en palabras la manera en que fue asesinado Dylan Saucedo, que tenía sólo 15 años y se topó con la muerte ayer sobre las 4 de la mañana.

"No sabemos por dónde viene el asunto. Puede ser por cualquier cosa. Esta es una zona donde hay falopa, en la que andan a los tiros y en la que si miras fijo a alguien te pueden matar", agregó otro de los residentes que se animó a hablar con los medios que llegaron al barrio.

Anchorena al 1900 es parte de una zona atravesada por la vía del ex ferrocarril Mitre que corre entre las diagonales Flammarión y Margis y que separa al barrio Las Delicias de Tiro Suizo. Un sector en el que tuvo su desarrollo la banda de "Los gorditos", dedicada a usurpar viviendas bajo amenazas de muerte para reutilizarlas como boca de expendio de drogas.

Durante los últimos cinco años esa parte de la ciudad, que se completa con la villa Flammarión, fue un territorio en disputa en el marco de la criminalidad que llevó a escribir varias crónicas policiales.

La puja fue animada por bandas como la de "Cepillo" Fernández, "Los nietos de Doris", "La del monoblock" y "Los Gorditos", por citar las que más veces fueron mencionadas por vecinos e investigadores que trabajaron casos por venta de droga y expedientes por homicidios.

Muerte y renovación

La tarde del 4 de diciembre de 2015 "Los Gorditos" comenzaron a quedarse con el territorio. Esa tarde dos muchachos de la gavilla asesinaron a balazos a José Eduardo "Cepillo" Fernández, un albañil al que sindicaban como vendedor de drogas a pequeña escala en la villa Flammarión, negocio que compartía con su familia: "Los cepillos".

Los últimos cinco años "Los Gorditos" se expandieron en el territorio. Pero hace dos años, algunos integrantes de su núcleo duro fueron encarcelados y varios de ellos firmaron procesos abreviados que lo pusieron tras las rejas entre 4 y 10 años. Eso generó una reconfiguración en la zona y esa banda parece ser parte de un pasado reciente mientras se menciona con fuerza el fortalecimiento de estructuras de venta de droga por parte de nuevos grupos o núcleos familiares. Y otra vez, como en otros barrios, aparecen muchos vendedores en poco espacio. Así surgen los conflictos.

El crimen

Dylan Saucedo vivía en Garibaldi al 3900, a unas 40 cuadras del lugar en el que fue asesinado con un disparo en la espalda. Su madre, enterada de lo ocurrido, llegó a la escena del crimen y lo reconoció. "Este es un barrio donde las cosas pasan. Tiene como dos caras. Una es de día, donde dentro de todo está todo controlado y lo peor que puede pasar es que te roben; de noche se pone más picante".

Y eso ocurrió a las 4 de la mañana de ayer cuando "cuatro pibes se cruzaron con otro muchacho que iba en bicicleta. Hubo un cruce de palabras y el de la bici le disparó a uno del grupo. Un sicario en bicicleta. Rosario da para todo", dijo un vecino buscando una mueca cómplice a un drama.

Fueron varios los vecinos de Anchorena entre Moreno y Dorrego que dijeron no haber escuchado el disparo que mató a Dylan Saucedo. "Fue a las 4 de la mañana. Yo estaba durmiendo. Y si hubiera escuchado el balazo, no salía. No hay espacio para hacer boludeces", contó un residente. "Yo no escuche balazos. Sí que unos pibes gritaban: «Llamá a una ambulancia, llamá a una ambulancia». Pero no salí", relató una vecina antes de agregar: "Para mi el barrio es tranquilo. Yo puedo quedarme hasta tarde sentada en la vereda y nunca me hicieron nada".

La versión oficial de lo sucedido fue suministrada por la Fiscalía Regional: "La víctima estaba con al menos cinco personas cuando por razones que se investigan una de ellas mantiene una discusión con otro hombre, no identificado al momento, que se trasladaba en bicicleta. Luego de esa discusión esta persona extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar al grupo. La víctima recibió un disparo en la zona derecha de la espalda que le causó el fallecimiento en el lugar. El agresor se dio la fuga", se indicó.

La investigación quedó en manos de la fiscal de homicidios Georgina Pairola, quien comisionó a efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que tomaran declaración a potenciales testigos y relevaran la existencia de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones. Pairola también ordenó que se le realizara un examen de dermotest a la víctima.