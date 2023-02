Un caso similar al de Fernando Baéz Sosa ocurrió en Rosario en 1988: murió un chico de 15 años

Fue una pelea entre dos hombres y un menor, que falleció días después de ser atacado. La Justicia de ese momento determinó que en la pelea no hubo intención de matar por parte de los agresores

Según declaraciones de los mismos que dieron la patente del vehículo a la policía, dos de los tres hombres dijeron algo a las adolescentes que se encontraban con Pérez, por lo que el chico salió en defensa de sus amigas. Se inició entonces una pelea desigual que terminó con el cuerpo de Pérez sobre la vidriera de la florería de calle Corrientes y la fuga de los tres hombres en el Fiat. El 15 de septiembre se detuvo en Crespo al 1200 a Claudio Carminatti , de 25 años; y en Pasaje Deheza al 900 cayó Ramiro Geminelli, horas después fue detenido Claudio, su hermano.

La causa la tomó el juez José Luis Pagliano, quien horas después indagó a los tres detenidos y tomó declaración al dueño del comercio. Fue hasta el hospital Clemente Alvarez y tomó contacto con la familia de Pérez, además de recibir una serie de pericias médicas. El 19 de septiembre Carlos Pérez murió luego de agonizar ocho días. Mientras permaneció internado estuvo en coma y con respirador. El jefe de guardia del hospital; Julio César Abellán, expresó que en la intervención que se le practicó “se le evacuó un hematoma extradural y otro subdural; quedó en estado de coma profundo y los hematomas fueron producidos por golpes”.

En la autopsia entregada a la Justicia se determinó que “la causa del deceso fue una hemorragia cerebral por destrucción de masa encefálica y que en el resto del cuerpo no se habían constatado lesiones, ni internas ni externas”. La investigación judicial determinó que Pérez, luego de una corta secuencia de pelea, terminó con su cabeza incrustada en la vidriera de la florería.

La causa demoró dos años y el juez José Luis Pagliano, a cargo de la 3ª Nominación, evaluó las pruebas que logró recabar. Se conocieron detalles del hecho y se constató que el adolescente y los Geminelli no se conocían pero habrían protagonizado un pequeño incidente en la disco y, según declaraciones de Claudio, a la salida el grupo que él integraba había querido “darle un cagazo” a Pérez.

La forma en que se dio la agresión tuvo tres versiones: la primera dada por Claudio es que él practicaba el deporte Full Contact y habría intentado pegarle a Pérez, quien esquivó el golpe y cayó sobre el cristal de 6 milímetros de espesor.

La segunda la dio Hernán P. un testigo que aseguró que el grupo fue perseguido por los Geminelli y que en la pelea con el grupo y tras recibir una trompada en el pómulo Pérez fue alzado de brazos y piernas por dos de sus atacantes y arrojado como un ariete sobre la vidriera. A la hora de evaluar las pericias los jueces descartaron las tres versiones y el caso fue puesto bajo otra órbita judicial.

Durante la primera etapa del proceso el juez Pagliano evaluó que Pérez no tenía hematomas en su cara y si en la boca, lo que implicaba que había recibido un empujón o manotazo que le provocó la caída sobre al vidriera. El 20 de octubre de 1988 dictó la prisión preventiva de los tres.

El 4 de septiembre de 1990 el juez de Sentencia en lo Penal, Ernesto Atilio Pangia, condenó a Claudio Geminelli a la pena de cinco años de reclusión por el delito de homicidio preterintencional; a Ramiro, su hermano, a un mes de prisión por lesiones leves en carácter de partícipe secundario y absolvió de culpa y cargo a Claudio César Carminatti. En tanto hizo lugar a la demanda civil y condenó a Claudio a pagar a la familia Pérez la suma de 387.600 australes en concepto de indemnización por valor vida y daño moral.

En los fundamentos se explicó que, de acuerdo a las pericias, Pérez no fue arrojado como ariete sobre la vidriera y que no hubo intención de matar y quedó probado “que hubo un golpe o manotazo de Claudio Geminelli a Pérez, que lo esquivó y el impulso de tal proyección hacia el vidrio del local, más el golpe en la cabeza consumó las lesiones” y estimó que “el origen del altercado no fue una pelea individual de Geminelli con Pérez -menor de edad-, sino una disputa entre barras o parte de ellas“.

En una nota concedida al diario La Capital el 12 de junio de 1994, Beatriz, madre de Carlos Pérez, aseguró que nunca logró cobrar la indemnización por que su abogado, Mario Ducler, le dijo que “los Geminelli no tienen plata". "Yo quiero cobrar ese dinero para donarlo al Hospital de Emergencias. Los que hicieron esto con mi hijo ya han obtenido la libertad, en algo deben hacerse cargo”, dijo en aquel otoño del siglo pasado.