Un auto fue incendiado e investigan si se usó para cometer un asesinato

El explosivo incendio de un auto en la zona sur causó un gran susto en la cuadra donde estaba estacionado; especialmente para quienes habitan una casa que casi se prende fuego y cuyos moradores no podían salir porque el vehículo no para de explotar mientras se quemaba frente a la puerta de calle. El hecho ocurrio el lunes a la noche y, si bien hasta ayer no había información sobre las circunstancias en las que se inició el foco, los investigadores no descartan que se haya tratado del vehículo empleado en la emboscada y crimen de Brian Rodríguez, ocurrido el domingo a la tarde en Ovidio Lagos al 3900.

Fue cerca de las 20.30 del lunes, y según recordó Alicia a canal 3, a esa hora tocaron timbre, golpearon la puerta y acto seguido "se escuchó una explosión tremenda". Cuando se asomaron a ver qué pasaba un auto, que no sabían de quién era y quién había dejado frente a su casa, era consumido por las llamas mientras no dejaban de escucharse explosiones. Por suerte la familia pudo salir de la vivienda mientras los vecinos apagaban el incendio.

se comentaba que tenía que ver con el auto del crimen de calle Ovidio Lagos.

Rodríguez, de 23 años, fue asesinado cerca de las 18 del domingo en el cruce de Ovidio Lagos y Presidente Quintana. Según dijeron familiares suyos en la escena del crimen, había llegado hasta allí en un Renault Megane cuya venta había acordado por Facebook. Sin embargo, según fuentes judiciales, fue interceptado por los ocupantes de un auto blanco y "por razones que se investigan" tanto él como los agresores se bajaron de sus respectivos vehículos.

Entonces se presume que habrían mantenido una breve charla que culminó cuando los agresores comenzaron a dispararle a Rodríguez, que recibió 18 impactos de bala en zona lumbar y lado derecho de cuello. Los tiradores huyeron mientras Brian moría en el lugar.

Casi un día después, la noche del lunes, un Volkswagen Vento blanco sin patente comenzó a arder frente a una casa de Sarmiento y Anchorena. Si bien las víctimas no alcanzaron a notar quién les prendió fuego, minutos más tarde comenzó a circular el rumor de que era el vehículo que habían utilizado por los homicidas de Rodríguez.

En ese contexto fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) señalaron que una de las hipótesis sobre las que trabajan en torno al crimen de Rodríguez es que el auto incendiado fue el utilizado por los homicidas y que éstos lo habrían quemado para destruir pruebas que lo pudieran vincular el vehículo con el homicidio.