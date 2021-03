No era un apriete mafioso con fines de usurpación ni había bandas narco detrás de las amenazas. No era No era un apriete mafioso con fines de usurpación ni había bandas narco detrás de las amenazas. Finalmente, la saga de ataques con piedras, botellas y hasta una bomba molotov contra una familia que vive en Sánchez de Bustamante al 200 terminó encontrando explicaciones en un viejo conflicto originado en la cesión de una casa que una anciana hizo a favor de un sobrino hace 25 años y cuya devolución fue reclamada apelando a lo que parece una nueva moda en las calles rosarinas: ataques contra casas y notas manuscritas en tono amenazante.