Tres delincuentes que huían a 200 kilómetros por hora en un flamante Audi A5 Sportback que habían robado poco antes en Roldán colisionaron y volcaron la mañana de ayer poniendo fin a su locura. Eran las 9.58 de la mañana de un miércoles caluroso. Y estaban sobre la ruta nacional 9, entre Angelomé e Yrigoyen, frente a la plaza San José de Funes. El auto se arrastró alrededor de unos 40 metros y dio varios tumbos hasta quedar ruedas al sol en la esquina de la Dirección de Tránsito de Funes.





Pensando que se trataba sólo de un accidente, un gentío se acercó al vehículo. Pero entonces se sorprendieron al ver que tres hombres, armas en mano, salían aturdidos. Eso generó un desbande generalizado que finalizó cuando los hampones fueron detenidos en las cercanías. Después se supo que habían robado en una casa de Roldán además del Audi en el que huían, alrededor de 10 mil pesos, 500 dólares, un Smart TV y un equipo de audio.

"Fue un milagro que a la hora que pasó todo, en el lugar que sucedió, no haya impactado contra otro auto o embestido a alguna persona", indicó una de las tantas vecinas que se acercó a la escena del choque. "Son los momentos en que uno se pone a pensar qué podría haber pasado. A las 10 de la mañana toda esta zona de la plaza es un hervidero de gente haciendo compras, pagando impuestos o simplemente disfrutando de la plaza. Ver cómo salieron armados desde el auto mientras la policía los perseguía fue muy angustiante, muy angustiante. Uno tiró el fierro en el medio de la plaza y siguió corriendo hasta que lo agarraron", explicó otra doña del lugar.

"Escuchamos un golpe muy fuerte y pensamos en un choque, vimos pasar el auto ya volcado y lo primero que pensamos fue en ayudar. Corrimos hacia el auto y nos topamos con los tipos que salían con las armas en mano. Pero la policía llegó rapidísimo y los detuvo. Los venían persiguiendo desde Roldán", contó otro atribulado residente de Funes.

El asalto

Todo comenzó a 62 cuadras de la plaza San José de Funes, a la altura de la garita 3 de la ruta nacional 9, en Roldán. Alrededor de las 9.30 Omar Dante C., un empleado de una concesionaria de autos de 59 años, fue sorprendido por al menos un hombre en el parque de la coqueta vivienda en la que reside en Calingasta al 200. Un barrio que cuenta con el patrullaje de una empresa de seguridad privada. "Fue todo muy rápido y no quiero hablar. Salía de mi casa para ir al trabajo y cuando estoy saliendo a buscar el auto, que lo tenía estacionado en la puerta, un tipo me metió adentro. Me precintaron las manos y me encerraron en el baño. La verdad es que no se cuanto tiempo se quedaron. Sólo te puedo decir que salí cuando escuché que el auto se había ido", contó la víctima antes de pedir cortar amigablemente el diálogo.

Los maleantes cargaron en el Audi A5 Sportback 2.0T, que está registrado a nombre de la empresa para la cual trabaja la víctima, y cargaron un Smart TV, dos columnas de un equipo de audio, además de dinero en efectivo y botellas de bebidas alcohólicas. Entonces salieron arando en las polvorientas calles del barrio residencial.

Persecución

Un vecino que vio lo que sucedía llamó al 911 y alertó sobre el robo del Audi aportando la patente. Eso puso en movimiento a los efectivos del Comando Radioeléctrico de Roldán que casi de inmediato comenzaron a perseguir al auto de alta gama que escapaba a unos 200 kilómetros por hora con dirección a Rosario por la ruta 9.

Mientras eso sucedía, desde las unidades regionales XVII (San Lorenzo) y II (Rosario) se coordinó un operativo cerrojo para cortar el paso del Audi. Todo se precipitó tras pasar el semáforo sobre la ruta y el cruce con calle Elorza, a 200 metros de la plaza San José. El Audi se topó con una fila de autos que salían del semáforo y en ese momento un móvil del Comando de Funes amenazó con cortarle el paso. Así, en una mala maniobra, con su lateral derecho el Audi impactó contra el costado izquierdo de un Nissan CVR en un parpadeo de ojos.

"No me dio tiempo a nada. Sentí el golpe en el costado y ví como pasaba dando tumbos. Me quedé lo más quieto que pude porque por los espejos vi llegar a la policía como si fuera una ola. Eran tres o cuatro patrulleros. Lo primero que pensé fue que no se agarraran a los tiros porque estábamos en el medio. No sé como no le pegaron a ningún auto de frente", relató el conductor de la Nissan, un vecino de la localidad de Arnold que viajaba a Rosario y que pidió la reserva de su identidad.

La fortuna hizo que al momento del derrape el semáforo de la ruta 9 e Yrigoyen estuviera en rojo para aquellos que circulaban hacia el oeste, lo que hizo que el Audi no impactara de frente contra nadie. Igualmente el vehículo, que se arrastró ruedas para arriba, estuvo a punto de embestir a una camioneta blanca que ingresaba a la estación de servicios Petrobrás a cargar combustible. Finalmente, la alocada carrera terminó en la esquina de Angelomé y la ruta.

Los arrestos

Los delincuentes no tuvieron tiempo a nada. "Estos pibes se salvaron porque el Audi tiene airbag frontales, de rodillas y laterales. El conductor se arrastró varios metros a dos centímetros del pavimento. Lo salvó el airbag cortina", indicó un testigo. Cuando salieron, aturdidos en medio de la polvareda, se toparon con tres patrulleros que los cercaron inmediatamente.

Igual empuñaron sus armas de puño e intentaron huir a la carrera. Dos fueron detenidos sobre la vereda de la Dirección de Tránsito. Un tercero cruzó la plaza y a metros de la calesita y los juegos para niños arrojó una pistola Ballester Molina calibre 45 reformada a calibre 22. El muchacho continuó corriendo y se escabulló en una casa de Yrigoyen al 2000. De ahí trepó por una ventana y cayó en una fábrica de cortinas corredizas donde lo lo atrapó la policía.

Los detenidos fueron identificados como Bruno D.M., de 16 años; Franco Esequiel D.M., de 19 (ambos con domicilio en el barrio La Florida de Rosario); y Juan Yair A., de 19 años y residente en los confines de barrio Fisherton Industrial.

El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Flagrancia Rodrigo Santana, quien imputará a los dos mayores en las próximas horas. El pibe de 16 años fue puesto a disposición de la Justicia de Menores. Una de las incógnitas que sobrevolaban la pesquisa es cómo los delincuentes, muy jóvenes ellos, accedieron a información de calidad en cuanto a horarios y movimientos para poder sorprender a su víctima, que reside en un barrio residencial apartado de la ruta.

fin de la carrera. El Audi A5 quedó con las ruedas hacia el cielo frente a una plaza de Funes.