Trece años de prisión por asaltar a un policía y dejarlo incapacitado

David Jesús Carmelino fue sentenciado a 13 años de prisión por provocarle lesiones graves e irreversibles a un policía al que baleó en un intento de robo el 17 de junio de 2018 en el barrio Industrial. La pena fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Mariano Aliau e Ismael Manfrín en el marco de un juicio oral en el cual la fiscal Valeria Haurigot había solicitado una condena de 20 años de cárcel y la defensa pública, a cargo de Silvina Lamas, la absolución de su pupilo.

Todo ocurrió el 17 de junio de 2018, cuando se conmemoraba el Día del Padre, y el policía del escalafón administrativo Pablo Murray, de 31 años, caminaba junto a un amigo por Bensuley y Husares (en la zona de Junín al 1600). En esas circunstancias fueron interceptados por los dos ocupantes de una moto de la cual descendió el acompañante (ayer condenado) y les exigió bajo amenazas con un arma de fuego que le entreguen las pertenencias.

De acuerdo a la acusación, ante ello Murray forcejeó con el asaltante y le quiso sacar la pistola calibre 22 que portaba, pero recibió como respuesta tres disparos: dos dieron en la vereda y uno le penetró el cuerpo y le afectó la médula espinal. Los médicos nunca pudieron extraer esa bala pero las secuelas físicas que sufrió el agente fueron irreversibles.

"Yo estaba en el suelo y me quiso sacar la billetera que parecía que tenía plata pero sólo tenía papeles y credenciales. Le dije «ya me quemaste, andate, no tengo nada». Yo estaba boca abajo, me agarraba el pantalón. Ellos se fueron y yo le di el celular a mi amigo para que llamara al 911. No sentía las piernas, el dolor que tenía era tremendo", recordó Murray ante los magistrados hace una semana al declarar en el juicio. Entonces también señaló a Carmelino como quien le disparó.

El joven condenado fue apresado a raíz de investigaciones realizadas por el Ministerio Público de la Acusación el 23 de junio de 2018, es decir seis días después del hecho, cuando circulaba por Alberdi y Central Argentino, en inmediaciones del Parque Scalabrini Ortíz; y desde ese momento dijo que él no había cometido el asalto. Sin embargo fue reconocido por sus rasgos físicos y por imágenes de redes sociales a las que pudo acceder el amigo que acompañaba a Pablo Murray el día en que lo balearon. Al ser apresado, Carmelino había cumplido una condena a tres años de prisión y otra sentencia a siete años, ambas por robos calificados.

"Perdí todo"

Murray hacía trabajos administrativos en el área técnica del 911 de Villa Constitución, estudiaba la tecnicatura en diseño gráfico y arquitectura, estudios que abandonó por el dolor y la falta de motricidad, según contó a los jueces. "Siento que perdí todo. Hay días que estoy tremendamente dolorido y el bastón no me sirve. Llegué hasta un tope y no voy a mejorar más. En medicina legal me dijeron que no estoy apto para trabajar y tengo carpeta médica desde entonces. No pude concursar para ascender. Estoy en casa pero no puedo ni siquiera cortar el pasto. De ser una persona que salía a correr todos los días hoy sólo puedo leer y mirar televisión". Y agregó que por las lesiones sufridas perdió la sensibilidad en sus órganos genitales y aunque recuperó movilidad en las piernas gracias a la aplicación de electrodos, no las siente.

A ello, la fiscal Haurigot agregó que "La víctima no tiene vida. No murió pero no tiene vida. Es un chico joven con una bala en la columna con todo el dolor que eso conlleva. Ese dolor constante implica hace dos años que debe administrarse 20 miligramos de metadona por día, un tratamiento que es una fuente inagotable de efectos adversos irreparables. No podrá volver a trabajar, hacer deportes, ni estar sentado durante mucho tiempo".

En defensa de Carmelino, la abogada Silvana Lamas dijo que la tarde del hecho el hombre había estado en la casa de su familia festejando el Día del Padre y que a la hora en que ocurrió el ataque a Murray el acusado estaba a bordo de un coche de la línea 112 que utilizaba con regularidad.

Los argumentos y los testigos presentados por la defensa no le alcanzaron a los jueces para despegar a Carmelino del episodio y ayer lo condenaron a 13 años de prisión por tentativa de robo calificado por haber causado lesiones graves o gravisimas y por el uso de arma de fuego de uso civil, en concurso ideal en grado de tentativa y en concurso real con portacion ilegitima de arma de uso civil.