Tras un violento robo en Pérez, la madre de un delincuente llamó para disculparse

"Tenemos todos los datos, sabemos los nombres, sabemos dónde viven, tenemos las fotos del Facebook, la ubicación de dónde andan... Acá todos se conocen y empezó a venir gente a decirnos quiénes eran", afirmó el marido de Griselda, y dijo que "la mamá de uno de los chicos se comunicó con ella. Dijo que el chico no tenía la culpa, que fue el otro el que la había golpeado".

Griselda remarcó: "La mamá se llama Carmen y me dijo que el hijo, Santi, no me golpeó, que el que me golpeó fue José Luis, alias Titi".

"Ella se disculpó por su hijo, el chico ya tiene caídas por andar robando", sostuvo, y añadió que "son gente del barrio Terraplén, que son todos laburadores y por dos personas escrachan al barrio".

La víctima aseguró que pensó que iban a matarla. "Me siento desprotegida con este intendente y con este comisario, esto es tierra de nadie", sentenció, e indicó que la Policía le dijo que las filmaciones de las cámaras de seguridad "no son evidencia. Me tendrían que haber sacado en un cajón para que sea evidencia".

Griselda le dijo a El Tres que "los vecinos hicieron un cerrojo para agarrar a los delincuentes y agarraron a un menor que creo que no tiene nada que ver".