El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro confirmó que la Unidad Regional I de la capital provincial será intervenida por 30 días. A cargo estará el subjefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Carlos Prost, quien reemplazará a Ricardo Motta. La decisión está relacionada con los diversos hechos de inseguridad de los últimos tiempos en la capital provincial, que incluyeron el asesinato del joven comerciante Julio Cabal, de 29 años, quien recibió un balazo en el pecho mientras atendía su negocio.

En conferencia de prensa, el ministro dijo: "No vengo a dar excusas, no voy a tirar la toalla. Vengo a dar la cara y a hacernos responsables. Nadie nos puede decir que no trabajamos. Mostramos resultados operativos". Además respondió ante una consulta que "no se perdió la calle ni hay zonas liberadas".

Al mismo tiempo anunció: "Asumimos la máxima responsabilidad desde el Ministerio de Seguridad en función de lo que es la política preventiva que se viene llevando adelante. Más allá que las últimas semanas diría en dos o tres oportunidades por semana nos veníamos reuniendo con los jefes de policía de provincia, con los jefes de la Unidad Regional I, con sus diferentes cuerpos operativos, porque veíamos un crecimiento y una mutación de algunos tipos de delitos en la ciudad".

"Claramente -amplió Pullaro- esta situación de conmoción y de profundo dolor nos lleva a tomar algunas determinaciones sumamente importantes porque vamos a poner todo lo que tenemos para resolver la situación en la ciudad capital que realmente es una situación grave". Al mismo tiempo detalló que el procedimiento será de 30 días.

Por otra parte, sobre el crimen del joven comerciante Julio Cabal -asesinado de un balazo en el pecho mientras atendía su negocio-, advirtió: "Le pedimos al jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcelo Albornoz, que arbitre los medios necesarios, que ponga todos los recursos a disposición para continuar con la investigación y dar con él o los responsables lo más pronto y temprano posible y es en eso a lo que nos estamos abocando y a lo que nos abocamos toda la tarde de ayer".

Al comenzar a dar la conferencia de prensa, Pullaro, argumentó: "Para nosotros es un momento sumamente difícil, doloroso. Como la familia fundamentalmente, pero me imagino que toda la ciudad de Santa Fe está conmocionada por este hecho terrible que nos tocó vivir en el día de ayer".

Pullaro se reunió hoy con el ministro de Gobierno Pablo Farías y con los jefes de la policía provincial, y tras el encuentro convocó a una conferencia de prensa donde hizo el anuncio de la intervención. "En 30 días se va a llevar adelante una profunda evaluación del trabajo operativo que va a tener también diferentes refuerzos de unidades operativas provinciales y también de la tropa de operaciones especiales en coordinación con unidades operativas de diferentes puntos", indicó el ministro.

En relación a las preguntas sobre la falta de presencia de las fuerzas federales, Pullaro respondió a los periodistas presentes: "Ustedes están en la calle y no hace falta que diga cuál es la situación de las fuerzas federales". Al ser consultado nuevamente sobre el tema por la evasiva respuesta, el ministro aseguró: "No, no, no. Bajo ningún concepto se perdió la calle, la policía está. Venimos trabajando en las últimas semanas con esto. Tenemos tres o cuatro secuestros de armas de fuego por día. Tenemos detenciones como nunca. Tenemos traslados como nunca. Ustedes están en la calle, ustedes ven si hay fuerzas federales o no hay".