La difusión del video del ataque sexual que sufrió una médica en el macrocentro rosarino todavía no arrojó pistas que permitan dar con el agresor. Las imágenes fueron dadas a conocer el jueves pasado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con la intención de identificar al atacante, pero hasta ahora no dieron resultado positivos.

Fuentes de la investigación confirmaron a La Capital que hasta ahora se recibieron una decena de llamados que brindaron datos para dar con el paradero del autor del abuso. No obstante, aclararon que las tareas se enfocan en “ver qué grado de certeza aportan” a las pesquisas. “Todavía no hay nada en concreto”, advirtieron.

En un primer momento, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandra Raigal, a cargo del caso, consideró que la hipótesis más firme indicaba que el responsable del ataque habría sido uno de los cuidacoches de avenida Pellegrini, ya que la víctima había estado esa noche en uno de los bares de la zona.

A partir de contar con el video, que fue aportado por la hermana de la mujer atacada, se contrastó la imagen del abusador de la grabación con la de los “trapitos” de las inmediaciones, pero no se hallaron coincidencias. “Se hicieron medidas en relación con esa hipótesis, pero dieron resultados negativos”, señalaron fuentes de la Fiscalía.

Lo cierto es que a seis meses del hecho no hay pistas que permitan dar con el autor del brutal ataque, que se registró el pasado 7 de julio frente a un edificio ubicado en Maipú al 2200, en la República de la Sexta. Ni el video ni el testimonio de la víctima -Gimena, médica, de 35 años- sirvió para identificar agresor, cuyo rostro se ve en las imágenes.

“La policía hizo averiguaciones en la calle, pero no llegó a ningún datos concreto”, revelaron fuentes de la investigación que, si bien la joven está convencida de que le suministraron alguna sustancia para dejar inconsciente, consideran que habría quedado “atontada” por un golpe que el atacante le dio antes de la situación que quedó reflejada en las imágenes.

“Estoy casi segura de que me drogaron, porque en otro video se ve que salgo del bar caminando bien”, señaló Gimena, quien fue asistida por un vecino que la halló desmayada tirada en el piso y luego fue trasladada a Hospital Provincial. “No me hicieron ningún análisis toxicológico porque pensaron que estaba borracha”, contó.

"Mi mamá le preguntó a los médicos si me habían violado, mi hermana también preguntó lo mismo, y les dijeron dijeron que no, que ya me habían hecho los exámenes, pero eso es mentira", contó la joven, y añadió: "No me hicieron ningún examen ginecológico, porque para hacer eso tienen que llamar al médico de la policía”.

“Dimos a conocer el video para pedir colaboración a la población a ver si alguien puede aportar algún dato para identificar a este hombre, porque todas las medidas que se llevaron a cabo, hasta ahora, dieron negativas”, señalaron desde la Fiscalía. Sin embargo, aclararon que la investigación sigue adelante y que confían que se va a esclarecer el caso.