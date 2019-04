Tras casi un año prófugo, quedó preso por homicidio

Un muchacho de 27 años fue imputado del homicidio de Maximiliano Acosta, un albañil asesinado hace un año en Callao y Centeno. Se trata de Mauro Germán O., quien fue capturado días atrás en barrio Alvear y quedó con prisión preventiva por el plazo de ley acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegítima de arma de uso civil. Además, por cuestiones de salud del sospechoso, la jueza Silvia Castelli dispuso la realización de un informe de junta médica.

De 27 años, Acosta fue asesinado la madrugada del 15 de abril de 2018 en la puerta de la casa de sus suegros en Callao y Centeno. Allí estaba cuando se acercó un chico del barrio con quien comenzó a discutir hasta que le disparó por la espalda.

"Fuimos a la casa de mi mamá y enfrente estaban estos pibes. Nos decían cosas y nos gritaban, pero Maxi no decía nada y se reía. Nosotros no nos metemos con nadie, Maxi trabaja mucho y yo también. Estos pibes gritaban y no sé qué dijo Maxi, entonces uno del grupo se acercó por atrás cuando nos metíamos en la casa y le disparó por la espalda", relató al día siguiente la esposa de la víctima.

Al parecer la disputa que terminó con la muerte de Acosta llevaba un año y obedecía a que el presunto agresor integraba un grupo de pibes que vendían droga por el barrio y molestaban a los vecinos.

Entre ellos se encontraba Mauro que, según comentaban en el barrio, un año antes le había querido robar una moto a Acosta y al no poder hacerle decidió romperle el tanque de nafta y vaciárselo.

Identificado

Apenas ocurrido el crimen Mauro O. fue identificado como el homicida por vecinos que lo vieron huir a la carrera de la escena del crimen. Desde entonces pendía sobre él un pedido de captura, entonces ordenado por el fiscal de Homicidios Florentino Malaponte. En ese sentido, por esos días en el vecindario dijeron que el agresor tenía una operación de ano contra natura.

Luego de casi un año de búsqueda, y tras una serie de allanamientos realizados en Villa Gobernador Gálvez y la zona de Centeno al 100 que resultaron negativos, días atrás fue detenido por personal de la PDI en el barrio Alvear.

En ese contexto la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro le imputó el homicidio del albañil y solicitó la prisión preventiva.

La jueza Castelli aceptó la calificación penal de la acusación y dictó prisión preventiva por el plazo de ley. Y también ordenó un informe de junta médica a raíz del estado de salud del imputado.