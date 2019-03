Trágico relato de la mamá de un joven ante los jueces que juzgan su homicidio

En el juicio que comenzó el lunes por el crimen de Brian Omar Díaz, la primera persona citada a declarar fue su madre. La mujer estaba hablando por teléfono con el joven de 19 años cuando una ráfaga de tiros lo abatió en una esquina de barrio Godoy, en junio de 2016. Desde el otro lado de la línea, Sandra Patricia Benítez alcanzó a escuchar cómo el joven la llamaba con un hilo de voz, aún sin comprender que serían sus últimas palabras. "Escuché dos o tres tiros, unos ladridos de perro y que él decía «mamá», «mamá»", contó la mujer ante el tribunal que juzga al único acusado.

El relato fue brindado por Benítez en el juicio a Fernando Humberto "Totín" Alfonso, un repartidor de pizzas de 29 años detenido cinco meses después del crimen. La fiscal de Homicidios Marisol Fabbro solicitó que sea condenado a 18 años de prisión como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la portación ilegal de un arma.

El defensor Ignacio Carbone respondió que existe un "error en la persona" y que Alfonso estaba en otro lugar al momento del ataque. Y que sólo lo señalan por el apodo de "Totín" cuando también le dicen "Fer", "Enano" y "Toro". "El apodo es secundario. Alfonso no es un asesino, no tiene antecedentes penales, trabaja y tiene arresto domiciliario con salidas laborales", argumentó.

El crimen ocurrió el 1º de junio de 2016 cerca de las 20.45. Díaz estaba en Deán Funes y Méndez con dos amigos cuando un Renault Megane verde paró la marcha. Un hombre que iba como acompañante bajó del auto, se acercó a Díaz y sin decirle nada le disparó "tres o cuatro balazos" que le perforaron el torso y el abdomen.

Problemas barriales

La madre de Díaz fue la primera testigo en declarar ante los jueces Román Lanzón, Facundo Becerra y María Trinidad Chiabrera . La mujer contó que su hijo fue asesinado por un viejo conflicto barrial y que ya había tenido peleas con "Totín".

Benítez, de 49 años, recordó que los problemas comenzaron cuando su hijo vivía con ella en Grandoli al 2600 de Nuevo Alberdi. Todo arrancó un día que Brian estaba discutiendo con la novia en la esquina de su casa y la pareja de "Totín" pasó por el lugar. "¿Qué mirás? Nunca viste una pelea", le habría dicho el muchacho.

Eso ocasionó que, ese mismo día, "Totín" fuera a su casa a recriminarle el comentario de su hijo. Ella estaba con su ex marido y padre de Brian, Daniel Omar Díaz, un panadero que también declaró. Los dos contaron que "Totín", a quien sólo vieron esa vez, les dijo: "Rescáten a su hijo, le faltó el respeto a mi mujer".

A partir de ese momento, según Benítez, su hijo dejó de salir por miedo y cuando lo hizo "«Totín» le disparó cuatro tiros cerca de su casa". El incidente posterior involucró un caballo: "«Totín» entró a mi casa con un caballo, armado, y rompió la puerta. Los vecinos lo vieron. Brian se escapó por los techos".

En el siguiente encontronazo, Brian "le pegó una puñalada a «Totín», que no hizo la denuncia y comentaba que iba a tomar venganza por su cuenta". Cuando le dieron el alta, según contó la mujer, Brian se fue a vivir con su padre.

"El día del hecho hablé por teléfono con él a las ocho y media de la noche (contó Sandra). Me dijo que estaba bien. Me pasó con una chica que estaba con él, Gisela, y después ella me pasó el teléfono de vuelta con mi hijo". En ese momento retumbaron los disparos. "Escuché dos o tres tiros", dijo Sandra, quien notó que su hijo ya no tenía el teléfono y lo escuchó murmurar "mamá, mamá".

Después sólo escuchó el ladrido de un perro y cortó la comunicación. Cuando volvió a llamar la atendió su cuñado: "Sandra, tengo una mala noticia, andá para el Heca", le dijo. Pero no volvió a ver a su hijo con vida.