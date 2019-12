"Trabajen tranquilos y no sirvan de instrumentos de ex jefes policiales que no han estado a la altura de las circunstancias y que pretenden el fracaso de la necesaria modernización de nuestra policía". Esa fue una de las tajantes frases que la mañana de ayer el flamante ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Fabián Sain dio a conocer a través de su cuenta personal de twitter (@marcelo—sain) en respuesta a la serie de renuncias de altos jefes de la fuerza que se produjeron tras su asunción bajo el pretexto de que no habían sido convocados ni contactados por las nuevas autoridades ministeriales para recibir órdenes o instrucciones precisas sobre el funcionamiento de las unidades regionales.

Ayer La Capital dio a conocer la renuncia del titular de la Unidad Regional II (departamento Rosario), el comisario Marcelo Gómez. Tras ello, se conoció que también había presentado su pedido de pase a retiro su subjefa, la comisaria general Carina Degrá. Y distintos medios provinciales anunciaron que junto a ellos habían presentado su renuncia los comisarios generales Juan Bengoechea (a cargo de la Unidad Regional V del departamento Castellanos) y Marcelo Forni (titular de la Unidad Regional IX con sede en Reconquista, departamento General Obligado).

Al ser consultado por este diario sobre su renuncia, Gómez explicó que se debía no sólo a que ya estaba en edad de pedir el pase a retiro sino también a la falta de contacto con las nuevas autoridades políticas del Ministerio: "Me hubiese gustado que en estos dos días de la nueva gestión se comunicaran conmigo para saber cuál es la situación en la Unidad Regional II, qué necesitamos, qué está pasando e incluso, si iba a haber cambios, cuáles serían los mismos".

Gómez también explicó que "más allá de que la policía sabe cómo manejarse y los cambios son lógicos, en el día a día hay cuestiones de logística que mantener y nosotros no tenemos ninguna respuesta por parte de las nuevas autoridades".

Estábamos notificados

Quien salió a responderle inmediatamente fue el nuevo jefe de la policía provincial, el comisario retirado y ex jefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) Víctor José Sarnaglia. "Gómez notificó al subjefe provincial que iba a dejar el cargo porque consideraba cumplida una etapa. Lo hizo mediante un diálogo por WhatsApp y su superior, el comisario Martín Musuruana (nuevo subjefe de la policía provincial), le aceptó su decisión aunque le pidió que siguiera hasta la designación de su reemplazo".

Además, Sarnaglia explicó que "el plan que tenemos por delante es ambicioso y por ahora los jefes de las unidades regionales deben seguir en sus cargos. En su momento los iremos citando o visitando para saber cuáles son sus necesidades, les impartiremos las órdenes correspondientes y se verá, si es necesario, realizar cambios".

Sin tapujos y de frente

Tras esas declaraciones, el que salió con los botines de punta y sin tapujos fue el propio ministro Sain y lo hizo a través de su cuenta de Twitter a las 7.51 de ayer, ya que hasta el momento no hay designados voceros ni responsables de prensa en su área. El flamante funcionario fue directo al grano para responder a las renuncias conocidas: "Trabajen tranquilos y no sirvan de instrumentos de ex jefes policiales que no han estado a la altura de las circunstancias y que pretenden el fracaso de la necesaria modernización de nuestra policía", fue uno de los mensajes leídos en el Twitter del ministro.

Tras ello, Sain dijo que "el proceso de ascensos jerárquicos está siguiendo un desarrollo administrativo normal y la configuración de los nuevos mandos superiores de la policía serán dados a conocer en la semana siguiente". En ese marco agregó que "sepan que los jefes que no lleven adelantes las labores habituales de prevención y control (y sabremos quiénes) serán denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario". Y con dureza remarcó que "a ciertos referentes policiales se les acabó su tiempo y ello se verá en las correspondientes denuncias penales. Los y las buenos y buenas jefes y jefas policiales, y los y las buenas policías que cumplen dignamente con sus funciones son valorados por este gobierno".

"Esos boatos los hacen correr los referentes policiales que desde la llegada de esta nueva gestión gubernamental perdieron centralidad y autonomía para hacer lo que se les dé la gana, inclusive, convivir con el delito", dijo en otro twitter Sain. Y concluyó desmintiendo "de manera tajante que desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se haya ordenado suspender las horas OSPE en la policía provincial", en referencia a las Órdenes de Servicio de Policía Extraordinaria conocidas vulgarmente como horas extras que cumplen los uniformados en sus puestos o en tareas específicas designadas por sus superiores.

Línea de corte

Lo que hizo Sain ayer, en conclusión, no fue más que reafirmar lo dicho en la conferencia de prensa posterior a su asunción, el martes pasado, algo que pareció no caer bien en muchos hombres de la fuerza santafesina. Entonces manifestó que "tiene que haber una línea de corte entre la política, el Estado, la sociedad y los delitos. No puede haber más delitos protegidos por el Estado. El gobernador Omar Perotti hizo (el martes) una síntesis, y lo que dijo es que no vamos a ser cómplices de ningún tipo de criminalidad, ni por desidia".

Y resaltó que demorará "un mes o mes y medio" para trazar un panorama del estado de situación de una de las áreas más calientes de la administración provincial. "La gestión anterior dio un pantallazo de lo que hay. Yo quiero ver qué es lo que encuentro", dijo Sain.

No obstante, parece que lo que dijo el ministro en cuanto a la necesidad de un control político sobre la fuerza para los comisarios generales no fue suficiente ya que entendieron que en estos primeros días de gestión no tuvieron la interlocución necesaria con la cartera de la cual dependen.

Un viejo policía retirado, incluso, sostuvo bajo reserva de identidad que "la policía es una fuerza con estructura vertical y operativa. Esto significa que requiere de autoridades bien definidas, con voz de mando y a su vez, contar con tareas específicas emanadas de esas autoridades. Eso es lo que faltó en estos primeros días".