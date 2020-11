"Te gusta pegarle a las mujeres", le dijo antes de matarlo delante de su novia

Entre los testigos estuvo la novia de la víctima, quien declaró que Jonatan estaba en la vereda y ella salió de la casa para decirle que entrara a tomar mate con sus padres. En ese momento vio llegar al agresor, a quien dijo no conocer y describió la frase que le profirió antes de dispararle. También sostuvo que el agresor le disparó otro tiro a las piernas pero no le impactó y que también disparó contra la madre de Pérez, que alcanzó a guarecerse detrás del contenedor donde estaba tirando la basura.

>>Leer más: "Diego estaba drogado, lo llamó por su nombre y le disparó"

Otro testigo fue el padre de Jonatan, que vio cómo su hijo estaba hablando con su novia en la puerta de la casa y lo llamó a tomar mate. Contó que en un momento pensó que estaban discutiendo pero ambos le dijeron que no, que Jonatan hablaba en voz alta. En esos momentos fue que escuchó un disparo y cuando salió hasta la vereda vio a Chumbita dispararle a su hijo, para luego escapar corriendo.

Algo similar relató la madre de Jonatan, quien también pensó que su hijo y la novia discutían. Dijo que estaban en la vereda cuando vieron venir a Diego M. corriendo por Schweitzer con un arma en la mano derecha. Ella le dijo “vamos adentro que viene con un arma” y el hijo respondió: “No mamá, qué me va a hacer a mí si yo no tengo nada con el”. En ese momento escuchó que Chumbita le dijo que “así que estuviste preso por pegarle a las mujeres” y le disparó.

Otra versión

Entre los testigos, la pareja del imputado brindó otra versión al declarar. Dijo que una vecina la llamó para contarle lo que “había visto desde la ventana”. Esta versión ubica a Jonatan con un arma de fuego y pegándole a su novia, entonces cuando pasó Chumbita vio que algo se gritaron pero “Diego siguió caminando”. Al rato volvió Diego y se trenzaron.

Según el relato de la pareja del acusado esta vecina no vio el momento del disparo. Sin embargo luego el imputado se comunicó con su pareja para decirle que él no se había metido. “Solo le dije que la suelte cuando pasé. Y cuando volví me atacó él”.

En virtud de los testimonios y otras evidencias, Ferlazzo imputó a Chumbita de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió que le dictaran la prisión preventiva. La jueza Alvarez admitió la imputación y dictó la medida cautelar por el plazo de seis meses mientras avanza la investigación.