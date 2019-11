El único policía que pudo encarrilar su situación en la "Causa Alvarado" fue el comisario Gustavo Spoletti, quien en la actualidad presta servicios en la Unidad Regional XVII y está a meses de jubilarse. Quien fuera jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas en Rosario fue detenido el jueves pasado en el marco de veinte allanamientos y llevado a la audiencia imputativa junto al resto de los apresados, pero sin embargo no fue acusado de integrar la asociación ilícita supuestamente liderada por Alvarado y por ello recuperó la libertad bajo una fianza de 3 millones de pesos.

Spoletti llegó al banquillo después de que le reabrieran una causa por enriquecimiento ilícito que había sido archivada en 2017 y en la cual constaba la venta de una casa a otro de los imputados, Jorge Benegas.

Paul Krupnik, uno de los abogados de Spoletti, manifestó ayer que "la causa por enriquecimiento ilícito que hoy pretenden reabrir tiene muy dudosa constitucionalidad, porque es una causa iniciada en el año 2007 por la Dirección de Asuntos Internos de la policía y archivada en el año 2017. Es decir, se archivó 10 años después, luego de que peritos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia dijeran que no existe ninguna prueba que indique enriquecimiento ilícito y que todos los bienes de mi cliente (una propiedad y un taxi) pueden ser explicados a través de los ingresos suyos y de su mujer. Por tal motivo nunca fue llamado a indagatoria y se archivó", explicó el abogado.

Vecinos de siempre

"Es cierto que Spoletti vendió una propiedad en el año 2010 a Benegas, que hoy se descubre tenía vínculos con Alvarado. Pero es una persona que Spoletti conoce de toda la vida porque se criaron juntos, fue su vecino toda la vida y la operación se hizo por montos absolutamente razonables y fue avalada por una escritura publica en 2012, luego de que terminara de pagar las cuotas de la operación. El respectivo boleto con fecha cierta está agregado al viejo expediente", aclaró el profesional.

"Si Benegas pagó o no con plata de origen lícito o ilícito no es un problema de Spoletti y por eso tampoco puede haber lavado de activos. Ningún particular tiene la obligación de hacer un test de procedencia de la plata con la que se paga una operación. Hoy existe la obligación de bancarizar los pagos, pero no en el año 2010. Es como si vos vendés un auto y viene un tipo que es narco y te lo paga de contado y te meten a vos en cana por haberlo vendido. Insisto, no hay obligación de testear la procedencia por parte de los particulares. Con el criterio de lavado empleado en esta causa, todos los dueños de agencias de venta de cero kilómetros de Rosario deberían ir presos. Spoletti es inocente y es parte de un entramado político muy complejo que irá saliendo a la luz", indicó Krupnik.