"Yo soy inocente y lo saben todos. La fiscal, los jueces, incluso Peyrano, que sabe que quien le disparó sigue en la calle. Habría que buscar las razones de su falsa denuncia en el perjuicio económico que le significa el resultado pericial adverso del juicio que tengo contra su consuegra, hecho por el que me condenaron pero que fue apelado y me dará la razón. Por eso es lógico que me haya acusado, para devaluar mi posición procesal." Con estas palabras Alenadro Mercado se defendió de la acusación cuando La Capital habló con él en la cochera donde trabaja.

El profesional aseguró que la fiscal Marisol Fabbro "me investigaba desde el mismo día en que balearon a Peyrano y pidió a la Justicia de Córdoba la peluca que supuestamente yo tenía puesta como elemento de prueba. Le mandaron una foto de la peluca y con fotoshop armaron un reconocimiento y un fotofit para imputarme".

Mercado expresó además que "hubo muchas irregularidades en ese proceso. Incluso el fotofit se filtró a la prensa con una foto mía y casi dos años después apareció un testigo al que le arman un álbum de personas sin control de mi defensa y todas con pelucas montadas. Ese testigo dijo que «el más parecido es tal» y nada más. Pero no se hizo una rueda de personas y tampoco se convocó a testigos que hablan de una persona mayor y canosa" como quien baleó a Peyrano.

Finalmente dijo: "He perdido fe en la imparcialidad de la Justicia por la franca carencia de honestidad intelectual de algunos de sus funcionarios. Quien me va a juzgar es un ex fiscal, ex compañero que muchas veces me atendió en la Fiscalía. Es imposible creer de este modo en la Justicia".