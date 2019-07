Sofía: "Yo quisiera que no salga nunca más"

Sofía tiene 19 años y se retiró con lágrimas en los ojos de la audiencia celebrada esta mañana en el Centro de Justicia Penal, donde Pablo B; el hombre que abusó sexualmente de ella, quedó en prisión preventiva efectiva, imputado por nueve casos de abuso y robo calificado.

"Yo tuve que dejar de trabajar, de hacer muchas actividades y ahora voy acompañada a todos lados. No estoy tranquila ni me puedo manejar sola", confió la joven que el 20 de mayo pasado fue víctima del abusador serial, cuando ella se encontraba atendiendo en una librería de Sarmiento al 4300. Ese día, con la excusa de consultar por elementos o mercadería, el imputado trasladó a la víctima hacia otro ambiente del local, la ató y abusó sexualmente de ella. Le sustrajo dinero y se dio a la fuga. El mismo modus operandi que ejerció contra otras víctimas, que el viernes pasado lo señalaron en una rueda de reconocimiento.

Esta mañana la jueza de Primera Instancia María Chiabrera dictó prisión preventiva efectiva contra el imputado.

En diálogo con la prensa a la salida de la audiencia, la joven se mostró conforme con el fallo y afirmó: "Yo quisiera que no salga nunca más, no estoy segura si él está libre. No quiero pensar que puede quedar libre en algún momento, porque toda la tranquilidad que tengo en este momento si sale se me termina".