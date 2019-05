Dos delincuentes armados simularon ser policías, engañaron al dueño de una casa en White al 7600, en la zona oeste de la ciudad, lo golpearon y le robaron 2 mil dólares. Una pelea con un vecino aparece como trasfondo del hecho delictivo.

Lucía, la mujer de la víctima, identificado como Carlos B. de 58 años, contó que su esposo había discutido con un vecino por un problema con una medianera. "Los hombres vestidos de policías golpearon la puerta y dijeron que venían a ver el tema de la medianera, entonces mi marido los dejó entrar", relató la señora visiblemente asustada.

"Mi marido le mostró el lugar, entonces le dicen que va a tener que ir con ellos a la comisaría, y él le dice que primero se va a cambiar la ropa, entonces ahí lo tiran al piso y lo quieren esposar, lo golpean", relató.

"Yo estaba en la cama, escuché los ruidos y veo que lo tenían en el piso, me mandaron a la cocina, decían que tenían orden de allanamiento, yo le decía que me muestre la orden de arresto, estaban vestidos de policía, con arma, escudito, chaleco antibalas, todo, lo que pasa es que uno se puso un pasamontañas, eso me extrañó", agregó.

La señora contó que entonces su marido "empezó a los gritos que llamaba al 911, entonces ahí se fueron, se llevaron la llave de mi auto, nos dejaron encerrados en mi casa, se llevaron dinero, unos dos mil dólares, que teníamos en un cajón".

"Ellos tenían el dato exacto de que había un problema con la medianera, por eso los dejó pasar", explicó para especular con que nadie conocía el tema. "Ahora recuerdo que cuando mi marido se peleó con el vecino, él le dijo 'no sabés con quién te estás metiendo'. No tengo pruebas, pero creo que puede haber salido de acá, estoy muy asustada", cerró la señora.

Los delincuentes se dieron a la fuga en un auto Volkswagen de color blanco con un dominio falso, ya que al ingresarlo en la base de datos se conoció que la chapa patente pertenece a una camioneta Toyota Hilux.