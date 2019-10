El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, se mostró hoy sorprendido de que Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval -el único condenado por el ataque en 2013 a la vivienda del exgobernador Antonio Bonfatti- "tuviera prisión domiciliaria".

En declaraciones al programa Trascendental, que se emite por La Ocho, el titular de la cartera de Justicia se refirió al asesinato de Ema Pimpi y destacó: "Me llama la atención que alguien que estaba imputado de un delito de esta gravedad tuviera prisión domiciliaria. Y con los antecedentes que tenía".

Silberstein aclaró que Sandoval "no estaba bajo (el programa) la protección de testigos y víctimas del Ministerio de Justicia" pero insistió: "Me sorprende que alguien que tiene una doble imputación por doble tentativa de homicidio y tenía un juicio abreviado por el atentado a un gobernador estuviera en prisión domiciliaria y con una tobillera. Me parece llamativo".

Consultado sobre si la magnitud del hecho generaba preocupación, Silberstein analizó: "La problemática del narcotráfico es de una enorme complejidad porque a veces genera una paradoja. Eso lo hablé con gente que se especializó en la lucha con el narcotráfico que plantea que a veces, cuando uno inicia una persecución dura, como ha sido en Santa Fe, donde se puso preso a todos los jefes de todas las banda del narcotráfico, paradojalmente eso en vez de pacificar genera una situación de mayor violencia porque empiezan las luchas y las disputas territoriales".