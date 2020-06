Sigue grave la mujer quemada por su pareja en Villa G. Gálvez

"La está peleando", aseguraron este mediodía desde el Hospital Provincial, donde se encuentra internada en estado crítico Vanesa Olguín, la mujer oriunda de Villa Gobernador Gálvez, que la semana pasada había sido quemada por su pareja en medio de una discusión. Además de un traumatismo de cráneo, la mujer sufrió quemaduras graves que comprometieron entre el 65 y 70 por ciento de su cuerpo, pero por ahora "está tolerando muy bien el tratamiento" quirúrgico.

El intento de femicidio por el cual está detenido en prisión preventiva Adrián Maximiliano B., de 40 años, fue perpetrado el pasado miércoles 3 de junio en una vivienda ubicada en pasaje Levalle al 1500 de la vecina localidad. Allí, el agresor la golpeó, la roció con una mezcla de "nafta con aceite" y luego le prendió fuego tras encerrarla en el baño, lo cual le provocó lesiones gravísimas.

El ataque fue cometido justo el día en el que se conmemoraba el aniversario de "Ni Una Menos", con marchas en numerosas ciudades del país dentro del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, en homenaje al femicidio de la adolescente rufinense Chiara Páez, perpetrado en 2015, que dio origen a las movilizaciones masiva a lo largo y a lo ancho del país.

"La está peleando", destacó este mediodía a La Capital la directora del Hospital Provincial, Teresa Ghío, para aportar un panorama optimista respecto al estado de salud de Vanesa, cuyo pronóstico aún es reservado y sólo resta esperar la evolución del cuadro.

"Sigue en estado crítico, pero estable respecto al cuadro grave que presenta", describió. No obstante, destacó: "No ha habido un empeoramiento, lo cual no está mal para un diagnóstico severo como el que presenta".

Por lo pronto, Vanesa aún sigue con asistencia mecánica respiratoria y el tratamiento quirúrgico diario que suelen realizar los cirujanos de la Unidad de Terapia Intensiva para ese tipo de lesiones. "Tiene entre el 65 y 70 por ciento del cuerpo quemado, puesto que hay pequeñas lesiones que tienden a disminuir, aunque el cuadro es complejo", señaló Ghío.

"Lo positivo es que Vanesa está tolerando muy bien el tratamiento, teniendo en cuenta que en otros casos ya estaríamos hablando de una caso fatal", rescató la titular del efector público respecto a la evolución dela mujer quemada con una sustancia sumamente inflamable y volátil como el combustible que utilizó el agresor.

Según fuentes policiales, y de acuerdo a los vecinos, la pareja había discutido la noche del martes y Adrián le había gritado a Erica que le prendería fuego.

Lo cierto es que a la mañana siguiente siguieron las discusiones y otro vecino vio salir de la casa a Adrián alrededor de las 11 mientras escuchaba los gritos desesperados de la mujer. Al preguntarle qué había pasado, el hombre dijo que sólo quería asustar a Erica y huyó de la casa en una moto Honda Wave roja, dato fundamental para su posterior captura.

La agresión fue perpetrada delante de sus hijas de 3 y 7 años, pero fue la mayor quien salió corriendo para avisar a los vecinos que a su mamá "le estaban pegando", cuando, en realidad, la mujer se estaba prendiendo fuego.