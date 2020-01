Gimena Corral, la joven que en julio pasado fue abusada por un hombre en la zona de Maipú al 2200, señaló que cuando vio por primera vez a su agresor sintió "miedo" pero también "alivio", porque "no va a estar en la calle". La joven realizó estas declaraciones luego de que el juez dictara inicialmente la prisión preventiva por el plazo de Ley (dos años), mientras avanza la investigación.

"Siento alivio porque como el juez dictó la prisión preventiva sé que no va a estar en la calle", aseguró la joven de 35 años que vivió una verdadera pesadilla en estos meses desde que fue atacada, pasando por la internación, donde le dijeron que tenía un coma alcohólico, y que hoy se vio cara a cara por primera vez con el atacante, un hombre que tiene múltiples antecedentes por robo.

No obstante, la mujer reconoció que al verlo por primera vez, tras el ataque sexual de julio pasado en la zona de Maipú al 2200, le dio "miedo. Fue la primera vez que sentí miedo por esta persona", y que se puso "muy mal por su hermana y por su familia".

Por otro lado se mostró "muy agradecida" porque en un primer momento ella no había querido hacer la denuncia ni nada y "de no ser por mi hermana y una amiga, Juliana, que es abogada y ayudó en todo el proceso legal, hoy no estaríamos acá y el tipo seguiría en la calle".

Consultada sobre si ahora estaba más tranquila, en diálogo con El Tres TV, señaló: "Es que las posibilidades de que él me volviera a tocar a mí eran muy pocas, porque él no sabía quien era yo. Ahora si lo sabe. Pero desde julio hasta ahora este hombre siguió suelto y eso es más que nada lo que me motivó a hacerlo, porque realmente el daño es muy grande".

Además de resaltar que entre la media hora que se fue del bar y momentos después del ataque no se acuerda de nada, se mostró más calma porque "sé que está adentro y al menos mientras esté preso no le va a hacer nada a nadie".

El caso

La Justicia imputó hoy a un hombre de 34 años por el delito de abuso sexual simple contra la médica de 35 años en Maipú al 2200 y le dictó prisión preventiva por el plazo de ley (dos años).

En la sala 7 de la Oficina de Gestión Judicial del Nuevo Centro de Justicia Penal los fiscales Alejandra Raigal y Noelía Ricardi, de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, le imputaron a C. A. el hecho ocurrido el 7 de julio del 2019 cuando a las 0.30 interceptó a Gimena Gorral, de 35 años, y quien había concurrido a una cervecería de avenida Pellegrini y regresaba a su casa, y abusó sexualmente de ella.

Si bien el ataque sexual tuvo lugar en julio, el caso trascendió luego de la denuncia y por la divulgación de un video de la cámara de seguridad de un edificio de Maipú al 2200, en cuya entrada se produjo el hecho.

Las imágenes mostraron como el hombre la besó en la boca y tocó su cuerpo. Posteriormente levantó a la víctima, que se encontraba en el suelo, camina con ella unos pasos para luego arrojarla contra la pared del edificio golpeando su rostro contra una columna y posteriormente la patea en la cara y le termina robando antes de irse caminando del lugar.

