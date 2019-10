Fernando Lange, referente de la Cámara de Radiotaxis de Rosario y padre de Matías Lange -quien figura como inquilino de la casa donde esta mañana fue baleado Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval"- negó haber salido como garantía junto a su esposa de esa vivienda de Pago Largo al 600, en La Florida, y destacó que el lunes denunciará en Fiscalía al titular de la inmobiliaria que aseguró lo contrario.

En diálogo con La Capital, Lange fue consultado sobre si tenía conocimiento de que su hijo había alquilado la casona de Pago Largo al 600 -en la zona norte de Rosario y donde residía Ema Pimpi-, y al respecto indicó: "No, ni idea. Nos anoticiamos cuando en un programa de radio salió a declarar el dueño de la inmobiliaria. El comentará lo que quiere, pero le voy a iniciar una demanda penal el lunes en Fiscalía porque es falso que tanto yo como mi señora firmamos como garantías. Eso es totalmente falso. Yo hablé después con mi hijo y me dijo que nosotros no figuramos como garantes".

Lange fue más allá al resaltar que "ninguna inmobiliaria seria le alquilaría una vivienda a una persona que no puede justificar ingresos. El (Matías Lange, quien figura como inquilino de la casa donde balearon a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval- está con nosotros en la empresa (de radiotaxis), viene, va, me ayuda con cuestiones administrativas, pero no tiene ingresos fijos, o recibo de sueldo, ni está bancarizado. Vive con nosotros, en mi casa. No es que tiene un ingreso que pueda justificar ante un tercero".

También hizo autocrítica y se mostró enojado con su hijo: "Lamentablemente los chicos crecen y dejan de ser chicos. El tiene 24 años, tiene su vida y sabrá lo que hace. Se puede decir que hemos fallado como padres, pero más que eso no porque no teníamos conocimiento de que él tenía esa propiedad alquilada. Me contó que unos amigos le habían pedido un favor, pero todo dicho por él. Pero eso que me dijo puede ser verdad o mentira".

El titular de la Cámara de Radiotaxis comentó que Matías no estaba en la casona al momento del ataque: "El vive en mi casa, convive todo el tiempo con nosotros, se reúne aquí con amigos a comer, sale a bailar a la noche, pero no desaparecía dos o tres días ni nada que se le parezca. No puedo decir que tenía momentos de no estar en casa y desaparecer".

Tras comentar que su hijo nunca le había nombrado a Ema Pimpi como parte de su círculo íntimo de amistades, Lange negó conocerlo y dijo que ""no estuvo jamás en mi casa jamás".

"Estamos sorprendidos -continuó Lange- y nombraron nuestra empresa y eso es lo que más me molesta. Pero si él cometió un error lo tendrá que pagar y tendrá que hacerse responsable, para eso tiene la edad que tiene. Uno se siente como el papá del muchacho que atropelló al policía (Marcos Di Fazio). Pero mi hijo tiene 24 años. A esa edad tenemos médicos, ingenieros. El no ha hecho nada y en estos últimos seis u ocho meses ha estado trabajando con nosotros".

