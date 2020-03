Los socios gerentes de la sociedad inmobiliaria Grupo Praga SRL quedaron imputados ayer por cuatro casos de estafa con la compra de vehículos mediante documentos de pago que incumplieron. En la situación más desfavorable quedó Bruno P., que según la acusación fue quien tuvo más clara responsabilidad en las maniobras ardidosas. El juez a cargo de la audiencia aceptó el pedido de la fiscal de que quedara en prisión preventiva por el plazo máximo de dos años que estipula la ley. Su socio Leandro G., un ex rugbier del Club Duendes conocido como “Tanque”, quedará en prisión hasta pagar una fianza de dos millones de pesos para la cual se aceptó la escritura de un inmueble libre de gravámenes. Al completarse el trámite permanecerá ligado al caso pero en libertad.╠

La fiscal Valeria Haurigot acusó a los socios de la inmobiliaria de cuatro estafas con la descripción de los casos. Señaló que los dos socios habían abusado de la confianza de las víctimas, a las que en todos los casos conocían personalmente, y de quienes se aprovecharon en base al perfil que les otorgaba pertenecer a círculos de alto poder adquisitivo. Para Haurigot en el Grupo Praga aparentaron mayor solvencia de la que tenían y supieron que incumplirían con los cheques que daban para adquirir los vehículos.╠

■□La actitud de los acusados fue diferente. Bruno P. se escudó en los vaivenes económicos del país que le impidieron, según dijo, afrontar las obligaciones. Su defensor aseguró que los contratiempos de la coyuntura lo habían asfixiado pero que si le ofrecían tiempo iba a poder enfrentar sus deudas. La fiscal fustigó este argumento al destacar el modo en que la sede comercial de la inmobiliaria fue desmantelada al igual que varias de las concesionarias donde debían estar los vehículos comprados y no pagados. Los lugares allanados desde el miércoles pasado estaban cerrados, sin ocupantes ni evidencia de funcionamiento. Algo que para Haurigot es indicativo de voluntad de no responder. También abonaba esa idea que Bruno P. no hubiera dado aviso a los vendedores de su insolvencia.╠

Engañado

En cambio Leandro G. aludió o directamente a la deslealtad de su socio, al que echó la culpa por todo el manejo comercial y financiero que desembocó en los fraudes. “Tanque” sostuvo que él acercaba a la empresa a su círculo de amistades y relaciones entabladas en años de su vida deportiva, pero que luego los desempeños operativos eran de Bruno P.

La fiscal aceptó distinguir las conductas de ambos cuando debía definirse si continuaba en prisión. Rescató que siempre se ocupó de dar una respuesta a los clientes que les reclamaban el pago sin con lo que aceptó una excarcelación bajo fianza que se concretará entre hoy y mañana.╠

El juez Nicolás Vico Gimena distinguió la situación de “Tanque” de la de su socio porque en todo momento aquel siguió afrontando los reclamos de las víctimas. Rescató que siempre se ocupó de dar una respuesta a los clientes que pedían el pago de sus vehículos sin eludirlos con lo que aceptó una excarcelación bajo fianza que se concretará entre hoy y mañana. En cambio Bruno P. en el medio del conflicto viajó a Brasil.╠

El primer hecho imputado a ambos empresarios se inició el 27 de enero pasado cuando Jorge F. le entregó a “Tanque” G. un camión Volvo. El precio convenido era 66 mil dólares por el cual los dueños del Praga entregaron 12 pagares por 5.500 dólares cada uno. El primer vencimiento fue el 10 de febrero que el vendedor no cobró.╠

El segundo concierne al representante de la transportadora de carga Rigatosso Hermanos SA que ofreció para la venta cuatro camiones a partir del 17 de enero. Como Bruno P. era conocido de algunos directores de la empresa, el mandatario selló la entrega de los cuatro vehículos por 12 millones de pesos, que se cerró con 10 cheques. Los dos primeros cheques no tuvieron fondos.╠

El tercer caso fue la entrega de un Peugeot 408 de parte de su propietario a cambio de 770 mil pesos con tres cheques a 30, 60 y 90 días en la agencia de Eva Perón al 5100. Cuando el vendedor del vehículo fue a reclamar los cheques, que en base a la confianza no habían sido entregados aún por “Tanque”, se encontró con la concesionaria cerrada.╠

El cuarto hecho es la cesión de una camioneta Porsche Cayenne por la que su vendedor pactó con Bruno P. el pago de 3.634.000 pesos contra 18 cheques de pago diferido. Los primeros cheques no fueron pagados por no tener respaldo.