Secuestran un auto que habría sido usado por los autores del crimen en la plaza de barrio Acindar

En el ataque a balazos, que terminó con la vida de Gómez, se usó un Fiat Palio azul, que fue hallado en un camino rural de Villa Gobernador Gálvez y había sido robado días antes en el cruce de las calles Callao y Presidente Quintana, en Rosario.

El caso conmocionó a la ciudad porque el joven padre fue ejecutado a sangre fría, a plena luz del día, cuando estaba jugando a la pelota junto a su pequeño hijo de 4 años. Haber dado con el auto que usaron los asesinos puede ser clave en la investigación que lleva adelante el fiscal de Homicidios Ademar Biancini para esclarecer el crimen.

Un amplio operativo cerrojo

Según la información oficial, la detención se dio en el marco de los patrullajes que llevaba adelante el Comando Radioeléctrico en busca de los autores del robo de un automóvil Chevrolet Corsa. Lo avistaron en jurisdicción de la comisaría 15 de Rosario y lo siguieron hasta Villa Gobernador Gálvez.

Ahí en el cruce de los pasajes Temporelli y A, a metros del cementerio, el coche se detuvo y varios de sus ocupantes se dieron a la fuga al abrigo de la oscuridad. Uno entró en una casa, donde fue detenido por la policía. En el lugar se hallaron las armas y los autos robados.

Para asombro de los efectivos policiales que llevaron adelante el operativo, el coche era conducido por un hombre, identificado com Raúl Ezequiel M., de 31 años, quien tenía en su poder un fusil FAL, una escopeta 12/70, tres armas de puño y una gran cantidad de municiones, en su gran mayoría cartuchos de alto poder.

Además del Ford Focus usado por los autores del crimen en barrio Acindar, se secuestró una camioneta Chevrolet Meriva y Peugeot 408, ambos con pedido de captura por robo. en el interior de uno de los raodos se hallaron dos bidones de nafta, combustilble con el que los delincuentes "descartaban" vehículos robados después de usarlos.

A cargo del caso se encuentra el fiscal de la Unidad de Flagrancia, Damián Cimimo, quien ordenó una serie de medidas investigativas para profundizar la investigación.

"Un verdadero arsenal"

"La detención se llevó a cabo gracias a que la denuncia del robo del auto se hizo rápidamente, eso nos permitió poner en marcha un operativo cerrojo para dar con los autores del hecho", reveló a La Capital el jefe de la Unidad Regional II de Policía de Rosario, Adrían Forni.

"Una vez que se detectó la presencia del 404, dos móviles del Comando Radioeléctrico comenzaron su persecusión desde Rosario hasta Villa Gobernador Gálvez", contó Forni, y agregó: "En el pasaje Temporelli, que está en la zona del cementerio, detuvo la marcha, bajaron varios hombres y uno se metó en una casa".

"Ahí se produjo la detención y se encontró un arsenal, un fusil FAL, una escopeta de guerra, un revólver calibre 38 y dos pistolas, una 9 milímetos y otra 22. También había una cantidad enorme de municiones y varios vehículos, entre ellos el Ford Focus que habrian usado los hociidas de Luciano", añadió.

"Un control de armas eficaz"

Hoy el intendente Pablo Javkin recordó el asesinato sicaro en barrio Acindar, admitió que la inseguridad es la cuestión central que hay que atender ahora y enfatizó: “Hay que cortar de raíz esa cadena de mafia organizada que pone a la ciudad y a los vecinos en una situación que no merece, hay que terminar con el tráfico de armas y la circulación del dinero del delito”.

“Exigimos mayor presencia policial y que la investigación judicial desarme las bandas”, enfatizó Javkin, y añadió: “Esto no puede quedar solo en el hecho preventivo, acá hay bandas, hay tráfico de armas, hay dinero de esas economías ilegales que circula y por lugares que no tenemos asociados a la violencia. Eso es lo que hay que cortar, esa cadena de mafia organizada que pone a la ciudad y a los vecinos en una situación que no merecen”.