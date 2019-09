Scioli no quiere el debate

El ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli recomendó ayer que no se realice el debate presidencial entre los candidatos y recordó lo ocurrido cuatro años atrás, cuando se enfrentó con Mauricio Macri. "Siento que, en estas condiciones, exponer al gobierno, no solamente a las contradicciones con aquel histórico debate sino a los cuestionamientos que va recibir por su política económica, con un resultado tan contundente en las Paso, no sé hasta qué punto puede ser una contribución a la sociedad. Si hubiese una mayor paridad, o la situación del país fuera otra, sería distinto", argumentó. Para Scioli, las condiciones para el debate en 2015 "eran diferentes" y sostuvo que ahora "hay una inflación galopante, angustia, incertidumbre y bronca de la gente".