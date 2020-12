Schiappa Pietra insiste con que "hay un caso penal, habrá que ver qué deciden los senadores"

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Schiappa Pietra se refirió a la reunión de este jueves con los senadores y destacó que pese a que los senadores plantearon de entrada que había escasez de pruebas "no era el mejor augurio".

"Hay que ver lo que resuelve la Cámara, pero hay distintas opiniones y la composición del cuerpo es heterogénea. Hay que ver cómo vota cada uno. Lo que sí quedó en evidencia que aquí hay un caso penal. No hay otra cuestión de otra índole", resaltó Schiappa Pietra como conclusión del encuentro en Santa Fe con los legisladores.

El fiscal explicó que se expuso "evidencia que el rey del juego clandestino en Santa Fe (Leonardo Peiti) tenía un contacto muy importante con el senador Traferri. Probamos distintos encuentros con él durante 2017, probamos que quien fuera secretario de la Legislatura (Paulichenco), tenía un trato muy cordial y ameno con Peiti".

>> Leer más: Presentación en el Senado: los vínculos entre Traferri y Peiti, según los fiscales

Schiappa Pietra reveló que en la reunión también pudieron probar "que lo que había dicho Traferri, que conocía a Peiti recién desde 2019, no era así. La evidencia era totalmente contundente. Por eso salimos muy satisfechos, más allá de algunas situaciones donde sentimos que éramos nosotros los interpelados. Ahora la decisión es de ellos".

Inmunidad parlamentaria

Al referirse a la inmunidad parlamentaria del senador Traferri, Schiappa Pietra explicó que "cuando el cuerpo tiene que avanzar en la decisión de desafuero. no está en juego un análisis de fondo sobre la responsabilidad penal. Nosotros creemos que puede ser organizador de una asociación ilítica pero a lo mejor un juez estima que es parte y no organizador, o que hay negociaciones incompatibles con la función pública, o podrían imputársele tipos penales como cohechos o actos de corrupción. Por eso ¿cómo el cuerpo no va a desaforar cuando el propio miembro del senado dice en su defensa no conocer a Peiti cuando nosotros sabemos que lo conocía desde hacía dos años?".

"En esta reunión quedó muy claro que es obvio que las inmunidades parlamentarias no están para proteger a una persona. Es muy evidente lo que pasó ayer en la Legislatura. Las inmunidades parlamentarias no están para proteger a alguien en este escenario, tienen otro sentido, otras garantías, sirven para que el cuerpo funcione. Pero acá hay escuchas, hay audios...", abundó el funcionario del MPA.

El fiscal explicó luego que el tema que se está tratando "es muy sensible" y que por ello "las decisiones institucionales que debemos tomar son de mucha responsabildiad y tenemos que estar a la altura de las coyunturas que atravesamos. No puede resolverse rápidamente con un espíritu y una decisión tan evidente y fuertemente corporativa que sólo pretende evitar un progreso en la investigación penal".