Sarnaglia: "La gente se tiene que movilizar y me alegra que lo haga masivamente"

"Estamos gerenciando la miseria", sentenció esta mañana el jefe de la policía provincial, Víctor Sarnaglia, a la hora de precisar los escasos recursos con lo que cuenta para combatir el delito, al tiempo que se mostró a favor de las movilizaciones autoconvocadas por los vecinos en busca de seguridad. "La gente lo tiene que hacer y me alegra que lo hagan masivamente porque las últimas marchas no pasaban las 70 personas", destacó.

"No tenemos una manta corta, tenemos una servilleta", graficó. Por eso anticipó que están sacando recursos de otras dependencias como la TOE, PAT y Policía Comunitaria para "contener la situación".

"Estamos gerenciando la miseria, por eso lo que está haciendo el ministro es reforzar la seguridad en Santa Fe y Rosario, que están complicadas", sostuvo Sarnaglia en el programa Todos en la Ocho.

En ese sentido, fue lacónico: "No tenemos una manta corta, tenemos una servilleta, pero de todos modos hemos dispuesto desde ayer traer más efectivos de las direcciones generales para cubrir por lo menos los barrios más conflictivos. La gente que está delinquiendo hoy tiene 25 años, es decir que ha nacido dentro de un clima de violencia y eso no se va a revertir de un día para el otro".

"Estamos sacando recursos de Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Policía de Acción Táctica (PAT) y Policía Comunitaria para contener un poco esta situación, que son parches y es algo que no me gusta porque me gustan los sistemas y los planes, que los tenemos y son ambiciosos, pero no tenemos presupuesto", aseguró.

Por otra parte, también se mostró a favor de las movilizaciones autoconvocadas por los vecinos en busca de seguridad. "La gente lo tiene que hacer y me alegra que lo hagan masivamente porque las últimas marchas no pasaban las 70 personas. Hay gente que tiene que tomar decisiones y votar leyes y no lo hace. La gente está harta y yo como vecino también estoy harto. Mis dos hijas sufrieron dos robos en los últimos dos meses y a una de ellas le vaciaron al casa", enfatizó.

"No vivo en una campana de cristal, vivo en un Fonavi de Santa Fe y recibo quejas de los vecinos constantemente porque no dispongo de más policías por falta de recursos. La situación es mala, pero es reversible. Ya presentamos un plan para incentivar a que los policías de los mandos medios no se retiren porque necesitamos reemplazar a los mil policías que se retiran por año y, a la vez, aumentar a 2 mil policías por año en la provincia. Para eso necesitamos también aumentar la capacidad del Isep", agregó.