En el marco de la saga de violentos hechos delictivos que atraviesa por estos días la ciudad de Santa Fe el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro resolvió la intervención por el término de 30 días de la Unidad Regional I (URI). En tal sentido designó al frente de la repartición al subjefe de la policía santafesina, Carlos Prost, quien reemplazará a Ricardo Motta.

"No vengo a dar excusas ni a tirar la toalla sino a dar la cara y hacernos responsables. Nadie nos puede decir que no trabajamos. Mostramos resultados operativos", manifestó ayer Pullaro en una conferencia de prensa donde afirmó que "no se perdió la calle ni hay zonas liberadas".

La intervención de la URI se enmarca en una serie de robos a comercios que explotó con la muerte del comerciante de 29 años Julio Cabal, quien recibió dos balazos en el pecho al resistir un atraco mientras atendía su fiambrería en el centro de la ciudad de Santa Fe.

"Asumimos la máxima responsabilidad en función de la política preventiva que se lleva adelante. No obstante, en las últimas semanas nos veníamos reuniendo con los jefes policiales porque veíamos un crecimiento y mutación de ciertos tipos de delitos en la ciudad. Claramente este momento de conmoción y profundo dolor (en alusión al crimen de Cabal) nos lleva a tomar decisiones importantes porque pondremos todo lo que tenemos para resolver esta situación que es realmente grave", sostuvo el ministro.

Evaluación

Antes de la conferencia de prensa Pullaro mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno Pablo Farías y los jefes de la policía provincial. Luego de ese encuentro convocó a una conferencia de prensa para anunciar la intervención.

"En 30 días se va a llevar adelante una profunda evaluación del trabajo operativo que va a tener también diferentes refuerzos de unidades operativas provinciales y también de la tropa de operaciones especiales en coordinación con unidades operativas de diferentes puntos", indicó el ministro.

En ese contexto, el ministro explicó que una intervención implica que "cuerpos superiores de la policía de la provincia de Santa Fe se hacen cargo de una unidad, de una comisaría, de una zona, de una policía especial, de una dirección general. En este caso —especificó— la segunda autoridad más importante que tiene la provincia se hace cargo con todo lo que eso implica e infiere con el acompañamiento de dos directores generales de las policías más importantes que tenemos en Santa Fe como la Policía de Acción Táctica y la Comunitaria".