San Lorenzo: quedó internado en coma tras ser arrestado

Un hombre de 45 años estaba anoche en coma en el Hospital Clemente Alvarez (Heca) luego de un confuso episodio ocurrido el domingo en San Lorenzo, donde había sido aprehendido por la policía y horas más tarde terminó hospitalizado con un severo traumatismo de cráneo. Fue identificado como Héctor Hugo Del Castillo, quien fue demorado a la mañana del domingo y sobre las 15 de ese día terminó en el Heca.

"No sabemos qué le pasó a mi hermano. Lo único que sé es que no tuvo un ACV como dijeron algunos medios y que la policía nos informó que estaba internado doce horas después de que lo detuvieron", contó Claudia, hermana del hombre. El hecho es investigado por la fiscal sanlorencina Melisa Serena.

Latitas

La hermana relató que Héctor está desempleado y suele salir a juntar latas de bebidas para hacerse unos pesos. Lo último que sabía de él es que había salido el domingo temprano de su casa para ir realizar esa actividad.

El dato siguiente fue aportado por la Fiscalía Regional Según un parte emitido en la tarde de ayer, Del Castillo fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico de San Lorenzo que lo vio "en aparente estado de ebriedad por lo que fue trasladado en un móvil policial a la comisaría 1ª".

"Al arribar a la comisaría 1ª —sigue el parte— se desvanece y comienza a convulsionar. Se pide ambulancia y se constata lesión en la cabeza por la cual fue derivado al Hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo. Se comisionó médico policial para constatar lesiones. Según informe médico las lesiones databan de unas diez o doce horas previas a la aprehensión. Se pidió toma de testimonios y actualización de informe médico".

"Cerca de las 20.30 del domingo nos avisaron de una comisaría de San Lorenzo que mi hermano estaba muy grave en el Heca. Fuimos y nos dijeron que no había tenido un ACV. Hoy (por ayer) volví a preguntar y me dijeron que no había rastros de un ACV y que tenía varios golpes en la cabeza", contó Claudia. La mujer fue a la comisaría 1ª donde Héctor había estado detenido. "Dijeron que lo habían levantado porque estaba ebrio y para resguardarlo lo llevaron a la 1ª y cuando ingresa al patio dicen que se descompensa. Que de ahí lo llevaron a las 11 al Hospital Granaderos a Caballo, de ahí al Eva Perón y después al Heca. Y no sabemos qué pasó, por qué terminó así".