"No tengo dudas de que esto es una reacción de grupos que, evidentemente, manejaban negocios enormes. Esto nos hace pensar qué es lo que pasaba en Rosario, por qué tanta inquina por el desplazamiento de jefes policiales. Me parece que había jefes policiales que se creían dueños de la provincia o de la ciudad y que, a partir de lo que pasó, están en la picota ya no en cuanto al cuestionamiento político sino también penal", sostuvo ayer el ministro de Seguridad Marcelo Saín en la ciudad de Santa Fe sobre del mortal ataque a tiros contra el Casino City Center.

Además de insistir en que, "aunque se diga lo contrario, lo que había (en la provincia) era una policía que tenía total autonomía", Saín desmintió una versión que circulaba ayer a la mañana sobre su presunta intención de renunciar si el gobierno nacional no le demostraba un apoyo firme con el envío de fuerzas federales a la provincia. "No es cierto, sólo me importa el respaldo político del gobernador Omar Perotti", enfatizó.

"Más allá de que ayer (por el domingo) con el fiscal (Luis) Schiappa Pietra produjimos una detención clave referida a la balacera contra el casino de Rosario, hay cosas que no tienen otra tipo de explicación que estas reacciones como la balacera al Centro de Justicia Penal, a la sede del Servicio Penitenciario Provincial y lo del City Center", afirmó el ministro, para agregar: "Esto no guarda ningún tipo de racionalidad desde el punto de vista criminal más que generar conmoción. Acá la policía tenía total autonomía, aunque se diga lo contrario. Y en función de estas reacciones tenemos la sensación de que, evidentemente, se manejaban negocios enormes".

"Santa Fe es un corredor fundamental del narcotráfico. Por un lado a través de rutas nacionales claves para el traslado de cocaína del norte hacia los centros urbanos bonaerenses y, por otro, está la hidrovía. Pero también está el andamiaje criminal que hay en la propia provincia, por eso desplegamos una estrategia de coordinación con el gobierno nacional", detalló.

En ese sentido el ministro afirmó que pretenden la rápida implementación del nuevo Código Procesal Penal Nacional en Santa Fe para que "los fiscales federales sean los responsables de investigar la criminalidad compleja. Es clave la convergencia de la Justicia federal para dar con estos núcleos criminales que se estructuran al negocio de la droga".

"Cuando tuvimos que ir contra el clan Alvarado —añadió— lo hemos hecho por asociación ilícita, homicidio y otros delitos y fuimos por la organización criminal y por la red de protección policial que integraban notorios policías que ocuparon lugares claves en los últimos años. En Rosario, hasta el último año, había una suerte de zona liberada y eso es lo que tenemos que revertir. Esa es la razón por la que corrimos a (el recientemente desplazado jefe de la policía rosarina, Claudio) Romano. Queremos a la policía en la calle, con planificación y organizada".

La Nación enviará 3.000 efectivos

El jefe de policía provincial, Víctor Sarnaglia, aseguró ayer que el Ministerio de Seguridad de la Nación enviará 3 mil efectivos de fuerzas federales para reforzar la prevención del delito en Rosario y Santa Fe. El ministro Marcelo Sain se reunió en Rosario la semana pasada con funcionarios nacionales y firmaron un acuerdo en tal sentido. “Les pedimos apoyo y les presentamos un plan que acordaremos en conjunto. Creo que esta semana comenzará el despliegue. Se han comprometido a destinar 3.000 efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA”, dijo Sarnaglia.