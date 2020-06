Saín tildó de "bardero" al defensor de Pillín Bracamonte

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, le respondió al defensor del barra canalla Andrés "Pillín" Bracamonte, Carlos Varela, por haberlo involucrado con la detención del líder del paraavalanchas canalla. En tal sentido, lo calificó de "bardero" y de pertenecer a abogados "conventilleros que les gusta la fama".

El titular de la cartera de seguridad provincial recogió el guante a partir de una declaración publicada por el defensor del barra canalla, quien, sin mencionarlo, dijo que "se puede esperar cualquier cosa". En eso también cargó contra los fiscales que llevan adelante la causa contra Pillín por lavado de activos.

"Nada de esto es cierto, pero si Varela cree que con esto me amedrenta, es porque no me conoce. Le aconsejo a Varela que se concentre en sus prestigiosos defendidos", le exhortó Saín a Varela a través de su cuenta de Twitter. En tal sentido, explicó que la investigación, que terminó con la detención del barrabrava canalla, "la llevó a cabo integralmente el fiscal Miguel Moreno".

"Varela es un abogado bardero, quilombero, y le gusta elegir los enemigos, pero yo no le doy pelota. Es de ese tipo de abogados conventilleros que le gusta la fama. Y le va bárbaro en la profesión", acotó en declaraciones a Radio Sí.

"Este Jockey club (por el de Rosario) le permite el ingreso a personas de origen plebeyo, en otros Jockey, como el de San Isidro, entrás sólo si tenés sangre azul", disparó aludiendo al defensor de Bracamonte.

Respecto al procedimiento que terminó con la detención del líder de la barra canalla, Saín explicó que "lo único que hizo la policia provincial fueron los allanamientos ordenados por el fiscal. Solo él y su equipo conocen los detalles. Veremos con atención la audiencia de imputación para conocer la acusación".