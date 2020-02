Fiel a su espíritu mediático, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, quien fue blanco de fuertes críticas al tomar en broma la ola de violencia que asola a Rosario, salió a responderle a los dirigentes que lo criticaron por el chiste que deslizó en el cierre de la entrevista que concedió anoche en Crónica TV.

“Vine a descansar porque sino allá me cagan a tiros”, dijo el funcionario provincial con una sonrisa dibujada en el rostro, después de realizar un análisis de los motivos por los que se registraron 43 crímenes violentos en Rosario en lo que va del año. Su humorada provocó un fuerte rechazo por la sensibilidad de la cuestión.

Su ironía borró de un plumazo las reflexiones sobre la inseguridad que padece la provincia de Santa Fe y que tiene como epicentro al departamento Rosario. De inmediato, tanto los políticos de la provincia criticaron fuertemente su postura, como las redes sociales, donde su nombre -Marcelo Saín- se convirtió en tendencia.

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, calificó su ocurrencia como “una vergüenza”, el diputado provincial de Cambiemos, Gabriel Chumpitaz, dijo que le va a pedir explicaciones al gobernador Omar Perotti, y el titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja santafesina, Juan Cruz Cándido, calificó sus dichos como “desafortunados”.

Saín no tardó en responderle a los cuestionamientos. Lo hizo esta mañana en Twitter, donde disparó: “Hay personas y dirigentes santafesinos que creen que lo que digo es joda y no es serio. Son los que siempre han puesto la basura abajo de la alfombra que hoy se empieza a ver. No han corrido riesgos personales porque pactaron con la mafia policial y política”.

Y continuó: “En todas de las funciones que ejercí, corrí riesgos personales y familiares. Nunca los vociferé ni me victimicé. El año pasado desde el Organismo de Investigaciones, con algunos pocos fiscales, pusimos muchos delincuentes pesados y policías prohijados por el poder tras las rejas”.

Asimismo, disparó contra la administración del socialismo en Santa Fe, de la que Saín fue asesor en el área de seguridad. “El gobierno socialista-radical nunca nos puso protección, mientras Bonfatti tenía una decena de custodios, un auto blindado y dos autos nuevos, como si fuese un jeque árabe”, aseguró.

"Hay gente que no quiere ver a la mafia que estuvo tantos años oculta a la sombra del Estado, protegida por la complicidad y la desidia de policías, jueces, fiscales y políticos", afirmó Saín, y añadió: "No nos hagamos los tontos que esto lleva más de una década y va más allá de un ministro de menor porte, como yo, que no usa la gestión para hacer carrera política y que es circunstancial".

Y concluyó: "Los que se visten de inteligentes pero militan la mediocridad no quieren discutir el contenido de la entrevista que me hicieron ayer en Crónica TV porque no están a la altura".

No es la primera vez que Saín queda en el ojo del tormenta por sus declaraciones públicas. También fue blanco de críticas cuando cambió la foto de perfil de su cuenta de Twitter, por un fotomontaje del Capitán América con su rostro. Lo hizo en medio del debate que aseguró que no iba a hablar más con la prensa, decisión que, claro está, dio marcha atrás.

También encendió una encendida controversia cuando aseguró que la ola de crímenes violentos que padece la provincia es una “cuestión estacional”. Y explicó: “Otros años ya pasó esto, en 2013 tuvimos la misma frecuencia criminal, uno los cuenta a partir de la llegada del gobierno, pero es habitual que esto pase en los meses de enero y febrero”.

Sus intervenciones públicas han levantado polvareda, sobre todo, entre los rosarinos que, en medio de una ola de crímenes sin precedentes, se escandalizaron cuando Saín aseguró que en la ciudad "hay un nivel de violencia enorme" y diagnosticó que la sociedad "se siente que vive en un cantón suizo y vive en Rosario”.