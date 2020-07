Sain apuntó a los sectores que quieren que se vaya y a la Justicia federal de Rosario

El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, dijo que "muchos sectores políticos conservadores no quieren la reforma policial (que él impulsa) y pretenden que yo salga del cargo". Con la verborragia que lo caracteriza, la misma que utiliza en sus mensajes de audio que rápidamente se viralizan y ponen al alcance de todos sus enfrentamientos con determinados sectores de la policía y hasta del mismo gobierno santafesino, el ministro también expresó que "la Justicia federal de Rosario está pintada" y adelantó que presentará un pedido de juicio político contra un juez de ese fuero.

Tras una reunión que mantuvo con el intendente Pablo Javkin en la sede del OJO (Central Operativa Analítica Criminal), que tiene su base en el edificio local de la Gobernación, Sain enfrentó a la prensa y sostuvo que "hay muchos sectores políticos que quieren que yo salga del cargo porque no quieren que hagamos la reforma policial", un proyecto que está presentando en distintos ámbitos y que apunta a la creación de tres áreas operativas bien diferenciadas: una preventiva, una de investigaciones y una de control. "Son los conservadores de siempre, los que no entienden que una reforma en materia de seguridad pública va a poner el ojo en el lavado de dinero, va a empezar a investigar el crimen en serio en la provincia de Santa Fe".

En ese sentido se preguntó "¿cuál es el sentido de todo ésto en una provincia donde quizás el sistema político no quiere hacer estos cambios?". Y se respondió: "Si no quieren la reforma será un problema de los santafesinos y las santafesinas, no de este ministro. Yo soy un empleado de Omar Perotti".

Asimismo, Sain dijo que "hay gente que no quiere que la investiguemos" y avanzó sobre esa idea al hablar de los operativos contras las bandas narcocriminales y la probada relación de esos grupos con agentes de la fuerza. "La policía no puede controlarse a sí misma, no ha dado resultado, por eso estamos separando el área de control (ex Asuntos Internos) para crear una agencia independiente", explicó.

Al respecto puso como ejemplo la detención de un agente del Comando Radioeléctrico detenido el viernes pasado e imputado por ser parte de la banda de "Los Gorditos" comandada por Brandon Bay. "Arriba de un patrullero del Comando había un agente ligado a una banda que mató a tres chicos y quería quedarse con un bunker" de venta de drogas. "Bueno, esas son investigaciones que hacemos nosotros", afirmó Sain para defender su actuación e ironizó: "Las detenciones no son del Espíritu Santo". Además recordó que en las causas contra las bandas de Esteban Alvarado y Los Monos, la mitad de los llevados a la Justicia por asociación ilícita eran policías.

Falta voluntad política

Sain también aseguró que "faltó voluntad política" para desarmar esa trama de complicidad policial con los narcos. "Después de la detención del agente ligado a Los Gorditos, tres patrulleros del Comando se acercaron a la sede de Asuntos Internos por solidaridad con el detenido. Les dijimos: «O se van o quedan vinculados a la causa». Eso muestra que nuestros jefes de policías también se sienten incómodos sin el control".

En su diálogo con la prensa, Sain también reconoció el peso que tienen los grupos armados en la ciudad porque "son organizaciones con mucho dinero" y así acceden a armas, municiones e impunidad. Y ejemplificó al sostenter que un papel de cocaína de un gramo se vende a 3 mil pesos y un búnker puede mover de uno a tres millones de pesos por fin de semana. "¿Cómo no van a tener dinero para comprar armas y municiones en el mercado negro?"

En ese marco cuestionó el rol de la Justicia federal, fuero del cual dependen las infracciones a la ley de drogas, y adelantó que presentará un pedido de juicio político contra un juez de ese fuero cuyo nombre se reservó de dar.

Prioridades

Por su parte, tras la reunión con Sain el intendente Pablo Javkin dijo que en la ciudad "hay dos prioridades: la pandemia de coronavirus y la inseguridad. Vemos que hay un incremento de delitos y de violencia que se da cuando la ciudad retoma su ritmo de normalidad y por ello necesitamos más patrullajes".

En ese sentido, el jefe del Palacio de los Leones dijo que "desde el municipio se puede aportar mucho a contener este problema, y lo hacemos desde nuestro trabajo territorial, de nuestra inserción social, de nuestra presencia en centros de salud que nos permiten llegar a un nivel de conocimiento de la sociedad que pondremos a disposición del ministro de Seguridad para trabajar en forma conjunta".

"Necesitamos mayores controles en los mercados ilegales de armas y de drogas, algo que requiere del trabajo de la Justicia provincial y federal, donde esperamos refuerzos con más juzgados. Es un tema que tiene que ser atendido de inmediato a través de la inteligencia criminal que permita prevenir esos circuitos ilegales", concluyó el intendente.