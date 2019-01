Rosario se movilizó en repudio al femicidio de la adolescente en Esperanza

Organizaciones sociales y políticas, diferentes colectivos de Rosario y ciudadanos autoconvocados salieron esta noche a manifestarse en reclamo de la emergencia nacional en violencia contra la mujeres, al repudiar el femicidio ocurrido en la localidad de Esperanza, el asesinato de Agustina Imvinkelried, de 17 años.

"Hartas", expresaban los carteles de la convocatoria realizada por el grupo de "Mujeres en Emergencia". Desde las 20, en plaza San Martín se leyeron consignas como "paren de matarnos" y "emergencia nacional ya".

2019-01-14 marcha mujeres2.jpg Leonardo Vincenti



La manifestación en el centro rosarino finalizó con un abrazo simbólico a la plaza San Martín.

Paralelamente, en Esperanza hubo una masiva y conmovedora movilización en la que los ciudadanos salieron a las calles en silencio y aplaudiendo para recordar a la adolescente asesinada.

"Estamos hartas pero no estamos solas", señalaron en un comunicado desde la organización de la manifestación de Rosario, al destacar que "la indignación y el dolor nos atraviesan ante una historia que se repite y parece no tener fin: una chica joven sale al boliche y no vuelve más".

Destacaron que es "inevitable ponerse a pensar en que tenía la edad de nuestras hermanas, en que también cualquiera de nosotras pudo haber sido. Un sentimiento de miedo e inseguridad nos invade".

"Solo unidas podemos darles pelea a los responsables que subestiman estas problemáticas", precisaron, en referencia al presupuesto que dedica el gobierno nacional a la violencia contra las mujeres.

"Las mujeres hoy valemos para este gobierno $11,30 por año, ningún tipo de violencia se puede erradicar con ese magro presupuesto", destacó en la movilización la militante feminista Nazarena Galantini, además de insistir en el reclamo para que "los gobiernos nacional, provincial y municipal tomen medidas y destinen presupuesto a la violencia contra la mujer".

Otra reconocida militante local, Fernanda Serna, aseguró que "hay una pata rota que es la justicia, se sienten impunes los violadores y los homicidas, saben que no pagan por violar una mujer y matarla".

2019-01-14 marcha mujeres3.jpg Leonardo Vincenti



"Mientras esto siga así no creo que vaya a cambiar nada", sostuvo, y afirmó que "es necesario un cambio cultural y por eso es tan necesaria la ESI (Educación Sexual Integral), necesitamos que se aplique y que la sociedad se empiece a informar".

También en la capital santafesina hubo esta noche una multitudinaria movilización en repudio al asesinato de Agustina.

El cuerpo de Agustina Imvinkelried fue encontrado esta mañana, aproximadamente a las 10, en un descampado a 500 metros del boliche Teos, del cual salió sola a las 5.54 de la madrugada del domingo. Según afirmó la fiscal, el cuerpo presentaba "golpes visibles" y se encontraba en "una zona de pastizales, escondido y camuflado con la vegetación". El principal sospechoso del crimen, Pablo Trionfini, se suicidó esta madrugada cuando la Policía llegó a su casa para interrogarlo.