Roncaglia: "Que la Justicia no sea influenciada por prejuicios"

Hubo que esperar hasta el final de la rueda de prensa para escuchar una reflexión del jefe de la PFA sobre el ex comisario Mariano Valdés y la suboficial Roxana González, ambos separados de la fuerza por orden de la Ministra Patricia Bullrich. Fueron dos minutos. "No quiero explayarme más porque está actuando la Justicia y quiero ser respetuoso. Lo que yo pedí en su momento fue que la Justicia sea imparcial, que maneje datos objetivos y que no se deje influenciar por prejuicios. Y quiero decir que la testigo, esta oficial nuestra, nunca fue intimidada. Ninguno de mis hombres intimidó a la testigo. Lo que hicimos fue un acercamiento que se interpreto como intimidación. Nuestro personal médico lo que pretendió hacer fue acompañar a una efectivo que había estado en un hecho de absoluta violencia. En un primer momento pensamos que las cosas había sucedido como las contaron Valdés y ella misma", explicó Roncaglia. "Ese acercamiento fue para cuidarla y protegerla. No fue un apriete ni intimidación. Hoy está en disponibilidad hasta que la Justicia esclarezca como fueron los hechos", indicó el jefe de la PFA.

Valdés fue imputado por el fiscal Matías Edery por incumplimiento de deberes, encubrimiento, sustracción de material probatorio y falso testimonio, a raíz del episodio en el cual él mismo fue víctima de un balazo la noche del 9 de septiembre en la autopista Rosario-Buenos Aires. En un maletín que desapareció del vehículo que manejaba Valdés el día del incidente, que reapareció en una camioneta estacionada frente a la delegación de la Policía Federal en Santa Fe, una pericia encontró partículas de estupefacientes, por lo cual hay una disputa de competencia del caso entre la Justicia Federal y provincial, que se dirimirá según fuentes judiciales la semana próxima.