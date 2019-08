Roban 39 mil pesos en un asalto al diario La Capital

Un delincuente ingresó a media mañana de ayer a las oficinas de avisos de LaCapital y en menos de 35 segundos se alzó con unos 39 mil pesos que había en una valijita de seguridad. El asaltante, de entre 45 y 50 años, ingresó en el momento en que una empleada estaba haciendo un recuento de caja para depositar el dinero en una entidad bancaria.

El ladrón ingresó a la oficina por la puerta de calle, la que usan habitualmente los cadetes que llevan al diario avisos de sucursales o agencias de publicidad. "Llevaba el casco puesto y la visera baja, no tenía la cara cubierta y pude ver el caño de un arma, me parece que era un revólver. De la cara no me acuerdo. Tuve miedo al ver el arma", dijo Andrea, quien estaba en ese momento en la caja.

El intruso irrumpió en el edificio de Sarmiento al 700, entre Santa Fe y Córdoba muy decidido. Le apuntó a la empleada y simplemente dijo: "Dame toda la plata". Acto seguido le arrojó una mochila para que ella misma colocara adentro el dinero. "En vez de guardar la plata, me agaché y grité", recordó la cajera. Entonces el delincuente, que nunca se quitó el casco, metió su mano por el lateral de cajas para tomar la valijita de metal.

En el amplio recinto de la recepción se encontraba la cajera y a un costado, en la oficina de telemarketers, había otras tres empleadas. "Todas comenzamos gritar y se ve que se asustó, agarró la plata de una cajita que estaba debajo del mostrador y salió por la misma puerta". comentó la cajera.

En moto

A esa hora del mediodía pasaban por Sarmiento una gran cantidad de transeúntes y vieron cómo el hombre subía a su moto y tomaba en contramano por la misma calle hacia Santa Fe.

"Te apuntan con un arma y te da miedo", reconoció la cajera, quien agregó que "es posible que haya hecho una inteligencia previa, pero no recuerdo su aspecto como el de alguien que haya venido al diario alguna otra vez". Las otras empleadas de la oficina al escuchar a la cajera dar el alerta y gritar "¡nos están robando!" se plegaron a sus gritos y todas huyeron hacia otra dependencia. El hombre quedó identificado en distintas filmaciones y se lo aprecia nítidamente en varias tomas.

Una vez ocurrido el hecho desde la empresa se comunicaron con el sistema 911 y minutos después acudieron al edificio efectivos de la policía Motorizada y el gabinete de la Policía de Investigaciones. Más tarde llegó al edificio la fiscal de Investigación y Juicio Valeria Haurigot, quien ordenó un relevamiento de las cámaras de videovigilancia y la toma de testimonios a distintos comerciantes de la zona que observaron la escena pero ignoraban que el hombre de la moto había robado en el diario. Antiguos empleados, con más de 30 años en la editorial, no recordaban que se hubiera producido un robo similar en las últimas décadas.