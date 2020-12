Roban 200 mil dólares en productos de una empresa de agroquímicos

>> Leer más: Tres detenidos por el robo de $ 9 millones en agroquímicos

El encargado de la planta fue quien alertó al dueño del robo y constataron que el camión Mercedes Benz que estaba a metros del depósito fue cargado con combustible de la misma empresa, usando un surtidor que está en la planta.

Mariano C, uno de los propietarios, comentó que “hicieron tres boquetes en la pared para entrar, no sabemos nada todavía”. Un contratista de la empresa sostuvo que “los que robaron conocen muy bien lo que se llevaron, no fue casualidad. También saben a quien vendérselo por que no son agroquímicos cualquiera, son muy caros.” La empresa consta de un gran galpón con pellets para ordenar los productos y sus dueños son muy apreciados en al comuna.