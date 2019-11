Un día después del crimen de Lucas Aquino, el albañil de 31 años asesinado de un tiro en la cabeza tras una persecución policial en el barrio Bella Vista, su familia comenzó a acondicionar el modesto comedor de su casa para velarlo. Pero corrieron las horas sin novedades y por eso ayer se congregaron frente al Centro de Justicia Penal (CJP) para pedir explicaciones. Quieren saber por qué le dispararon a la cabeza cuando bajaba de un auto sin resistir la orden policial y por qué los efectivos implicados no fueron detenidos. "Lo verduguearon, lo dejaron morir, le pegaban en el piso", denunció la esposa de la víctima acompañada de familiares y los tres pequeños hijos de la pareja, que sostenían carteles con la foto de su papá y la leyenda "te vamos a extrañar".

Los vecinos y familiares de Aquino se concentraron ayer para reclamar el cuerpo del albañil, que se encuentra en el Instituto Médico Legal a la espera de la autopsia. En un primer momento les habían indicado que esa medida se practicaría entre el miércoles y el jueves. Pero finalmente el Ministerio Público de la Acusación comunicó que está programada para el próximo jueves ya que se realizará bajo el Protocolo de Minesotta, un procedimiento que establece estándares de buenas prácticas para investigar ejecuciones extralegales.

Una ejecución extralegal

El reclamo de la familia fue acompañado por la Multisectorial Contra la Violencia Institucional. "Exigimos una investigación rápida, integral y de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales para un hecho que a prima facie es una ejecución extralegal", reclamó la organización en un comunicado.

A la vez exigió que se determinen las responsabilidades de "todos los policías involucrados" y "el apartamiento urgente de la investigación del hecho de cualquier dependencia que se encuentre en la órbita del Ministerio de Seguridad, incluida la Dirección de Asuntos Internos".

Tras concentrarse a las puertas del CJP, los familiares se entrevistaron con la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro, quien por cuestiones internas a la distribución de cargas reemplazará a su par Adrián Spelta, el primero en actuar en el caso. Según indicaron, hicieron entrega a los investigadores de tres videos filmados por vecinos en la escena del hecho tras el disparo. Las imágenes darían cuenta de situaciones de violencia contra Aquino cuando se encontraba herido en el piso.

"Presenté los videos de cómo lo verduguearon y lo dejaron morir, porque estaba vivo todavía cuando lo tenían tirado y le pegaban en el piso", dijo su esposa, Yoana Alcaraz, de 30 años. Contó que Aquino era albañil, que estaba en blanco y que la tarde del martes volvía de trabajar con un compañero que lo acercaba hasta su casa en su Renault 12 cuando los interceptó la policía.

Secuencia trágica

Todo comenzó a las 17.30 en una tienda de Larrea al 2200 que fue asaltada por dos hombres armados que controlaron a una empleada y a un par de clientas ocasionales y las encerraron en un probador. Robaron dinero de la caja y unas 90 prendas de vestir que se llevaron en dos bolsas y escaparon en el auto.

Según se precisó ayer, una pareja que presenció el asalto vio que los ladrones subían a un Renault 12 y llamó al 911 al tiempo que salía detrás del auto. Al llegar un móvil policial la pareja dejó de seguirlos y luego se acercó al lugar donde esa persecución trastocó en crimen: un callejón de Gutenberg y La Paz.

En ese lugar los policías habrían dado la voz de alto y Aquino fue ultimado cuando bajaba del auto. Quedó tendido en la calle junto al asiento del acompañante con un tiro en la cabeza. El jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, dijo que el hombre hizo un movimiento o un ademán de empuñar un arma y eso "provocó que sea herido".

Dolor y falta de respuestas

La esposa de Aquino estaba trabajando a pocos metros de su casa de Felipe Moré al 2400 cuando le avisaron lo ocurrido. "Fui corriendo para el lugar. Cuando voy entrando al pasillo el policía no me dejó pasar. Del otro lado estaba la ambulancia. Di la vuelta y les dije que era la mujer, que me dejen subir. En ningún momento me dejaron pasar", contó Yoana, a quien un vecino acercó al Heca, donde su esposo murió a las tres horas. "El volvía de trabajar, no entendemos qué pasó", dijo rodeada de los tres hijos de la pareja: un chico de 13 años, un nene de 8 y una nena de 5.

"Hay vecinos y testigos que nos contaron que él se quería levantar y los policías lo pateaban y le pisaban la cabeza", dijo Débora, una amiga de la víctima. "La gente gritaba que por favor se lo lleven, que se estaba muriendo", añadió. Y sostuvo que un vecino "filmó la secuencia completa pero los policías lo obligaron a eliminarla".

La familia dice desconocer por qué ligaron a Aquino con un asalto en un local cercano a su casa y por qué le endilgan dos armas que, según la policía, se secuestraron en el auto. "Por eso estamos acá. Porque no hay nada preciso y están jugando con el dolor de la familia. La versión de ellos es que él nunca prestó ninguna resistencia ante la policía. De igual manera le dispararon y la bala le ingresó por la nuca cuando estaba saliendo del auto", explicó Julieta Herrera, referente de la Multisectorial y hermana de Jonatan, el joven de 22 años asesinado por policías que perseguían a un ladrón en enero de 2015.

Desde el MPA precisaron ayer que los dos policías que participaron de la persecución fueron identificados y debieron entregar sus armas aunque siguen en libertad porque se definirán medidas tras la realización de la autopsia. Según dichos de los efectivos, en el lugar se efectuó un único disparo: el que mató a Aquino. Una versión volcada en el acta señala que la bala habría rebotado contra la parte trasera del auto antes de pegar en la cabeza de la víctima. Así fue dada a conocer a los peritos balísticos que comenzaron a trabajar sobre el auto y la trayectoria del disparo.

explicaciones. Eso fueron a pedir ayer los familiares de Lucas Aquino al Centro de Justicia Penal.