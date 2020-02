Reclaman esclarecer un violento atraco a un joven ciclista

Cuando salió de terapia intensiva, lo primero que hizo Facundo Esteve fue pedirle el teléfono a la mamá para enviar un mensaje de WhatsApp. “Quiero avisarle a un profesor que no voy a poder entregarle el trabajo que nos pidió”, le explicó ni bien lo transfirieron a una habitación común del sanatorio donde lo estaban atendiendo. Había pasado tres días en coma inducido después de pasar por una cirugía de cráneo tras recibir un brutal golpe en la cabeza durante un robo, pero prefería no pensar en eso. Su preocupación, ese día, era no quedar como un incumplidor ante quien debía evaluarlo como alumno.

La tardecita del 12 de febrero Facundo volvía a su casa en bicicleta por la calle Santa Fe cuando dos hombres se interpusieron en su camino a la altura de Felipe Moré para robarle. “No los vi, lo que me acuerdo es que directamente choqué con uno de ellos”, le cuenta a Celina Mutti Lovera, la reportera gráfica de este diario a la que atiende en su casa para las fotos para esta nota y una de las primeras personas con las que habla del tema.

No hay registros de que Facundo se haya resistido al asalto, pero uno de los delincuentes lo golpeó y él quedó tendido en el suelo. “Me dio con un palo”, añade en la conversación con la fotógrafa.

Fractura

Aunque pasarían algunas horas hasta que se supiera, la brutal agresión le causó fractura de cráneo. Estuvo en terapia intensiva y le hicieron una cirugía compleja. Mientras se recupera, con una evolución que ni el más optimista de los médicos se hubiese animado a pronosticar, sus padres intentan que la Justicia investigue el caso e identifique a los autores. “Queremos que vayan presos”, dice Doris Velázquez, la mamá del muchacho.

Esteve tiene 19 años. En diciembre se graduó como técnico mecánico en el Instituto Politécnico y ahora se prepara para estudiar ingeniería civil. Quienes lo conocen lo definen como un chico “dulce y amoroso” que destaca por su mentalidad positiva. Practica triatlón y se mueve por la ciudad en bicicleta. Es lo que hacía el día que lo asaltaron en un lugar donde muchos ciclistas reportan haber sido asaltados.

La tardecita del robo (“un rato después de las 20”, cuenta la mamá) quedó tendido en el suelo mientras los dos delincuentes desaparecían con su bici. Estuvo inconsciente durante algunos minutos y cuando se despertó estaba rodeado de gente. Nadie parece haber percibido la gravedad del golpe que había recibido. Pidió que lo llevaran a su casa, alguien lo subió a una camioneta e hicieron el recorrido sin imaginar la gravedad de su lesión.

“Cuando llegamos, mi hermana y el novio me dijeron que me llevarían a una guardia”, cuenta ahora Facundo. Eso hicieron y apenas lo vieron los médicos decidieron internarlo en terapia intensiva. Unas horas después, a las 5 de la mañana del día siguiente, llamaron a la casa de la familia y avisaron que no podían esperar más y que debían operarlo. Tenía una fractura de cráneo grave y la cirugía era el paso más inmediato.

Después de la operación los médicos le indujeron el coma. La mamá recuerda esos momentos con mucha angustia: los partes, el relato médico de la cirugía, la “horrible” imagen de su hijo, la espera de nuevos estudios para saber cómo evolucionaba. “Fueron horas dramáticas”, resume.

Pero la evolución fue favorable, los médicos lo sacaron del coma y tres días después salió de terapia. E increíblemente, a la semana ya estaba en su casa. Para la familia lo más difícil era entender que lo podían haber matado. Facundo, cuenta la mamá, sólo estaba preocupado por avisarle al profesor que no le entregaría el trabajo y saber por qué había tanta gente al otro lado de su puerta. “Porque todos quieren escuchar el parte médico para saber como estás”, le explicaba la mamá esos días.

Facundo no habla de lo que pasó ni pregunta. “Su actitud es como si dijera: yo sigo con mi vida”, cuenta Doris. Pero ella y el papá de Facundo quieren saber quiénes lo atacaron y que la Justicia los condene.

Sin testigos

Una de las dificultades es que no tienen datos. No hay testigos identificados y en la Fiscalía que debería investigar recién el viernes le tomaron a los padres una ampliación del relato que ya habían hecho en el Centro de Denuncias. Prefirieron ir allí antes que seguir la “recomendación” de dos policías apostados sobre un patrullero en Santa Fe y Felipe Moré a los que esa misma noche, cuando volvían del sanatorio a su casa, les contaron lo que había pasado un par de horas antes con su hijo en esa esquina. “Hagan la denuncia en la comisaría 12ª”, les habían dicho casi con displicencia los uniformados.

Mientras rastrean cámaras de vigilancia y buscan a alguien que haya visto el ataque, los padres de Facundo todavía no salen del shock por lo que pasó y por lo que pudo haber ocurrido. Doris cuenta: “Uno de los cirujanos me dijo que la fractura que sufrió es muy típica en los accidentes de moto y que muchas personas ni siquiera se despiertan”, cuenta. Y añade, otra vez angustiada: “Ese doctor me dijo que el golpe que le dieron pudo haber sido fatal”.

Los médicos le dijeron que debe estar tranquilo y seguir con la evolución. Recién el tiempo dirá si deberá afrontar secuelas. Ahora juega al Burako con una prima, recibe visitas y piensa en los cursillos para ingresar a la facultad de Ingeniería, mientras sus padres se enfocan en impulsar la investigación y la identificación de los dos sujetos que casi matan a Facundo para robarle la bici.

Hace cuatro años

A Facundo Esteve ya lo habían asaltado en la misma zona hace cuatro años, cuando tenía 15. En aquella ocasión el adolescente iba por la calle Córdoba cuando, al llegar a la altura de Felipe Moré fue abordado por ladrones. En esa ocasión no lo golpearon, pero lo amenazaron con un arma y le robaron la mochila.