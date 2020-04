Rechazaron la prisión domiciliaria de Luis Paz por la emergencia sanitaria

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó el pedido de prisión domiciliaria requerido por Luis Alberto Paz, quien está procesado por liderar una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas, y que a raíz de problemas de salud y la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus solicitó ser trasladado desde la cárcel federal de Rawson (Chubut) a su vivienda en el country Los Molinos de la localidad de Recreo, ubicada a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. La determinación de negar el traslado se fundamenta en especial en el decreto presidencial que establece la necesidad de no circular, vale decir, de que se evite que las personas se desplacen de los lugares donde se encuentran para evitar la propagación del Covid-19.

Paz había requerido durante 2019 el beneficio de la prisión domiciliaria por sus patologías personales, lo que fue negado en diciembre pasado en primera instancia. Pero a raíz de la especial coyuntura que suscitó el avance del coronavirus, su defensor insistió con el reclamo agregando esta vez el planteo de que esta emergencia sanitaria coloca en una situación especialmente vulnerable a su cliente por ser parte de la población de riesgo.

Sin discriminar

No obstante, los camaristas Elida Vidal y Aníbal Pineda utilizaron diversos argumentos para denegar el requerimiento. Indicaron que la diseminación del virus y la posible afectación que supone "no discrimina entre ciudadanos libres y los que se encuentran en prisión". Remarcan que eso no implica decir que el aislamiento en una prisión es el mejor lugar para evitar que el coronavirus circule, pero que "hasta ahora no se verifican contagios en las cárceles de nuestro país".

Los vocales de la Cámara Federal subrayan que "el virus no debería circular en la prisión si se cumple con las medidas adecuadas de profilaxis", tal como se desprende de lo informado por el Servicio Penitenciario Federal, que dice haber tomado medidas sanitarias a tal fin.

Luis Paz es el padre de Martín "Fantasma" Paz, un hombre que estuvo vinculado a la banda de Los Monos y fue asesinado por un sicario el 8 de septiembre de 2012 en la esquina de Entre Ríos y 27 de Febrero, hecho que disparó una cruenta disputa en el campo del narcomenudeo en Rosario y el despegue de la megacausa que llevó a prisión a gran parte de los integrantes del clan originado en el barrio La Granada.

Solo y lejos

Los camaristas sostienen que Luis Paz está alojado en una celda individual, dentro de una cárcel que no se encuentra superpoblada y en la cual se han implementado las recomendaciones de especialistas médicos. "A su vez, la cárcel se enclava en una de las únicas tres provincias de Argentina que no poseen contagios de Covid-19, y el gobernador de Chubut restringió la circulación de personas provenientes de otras partes del país", indican.

Señalan, además, que en el pedido de morigeración de prisión Paz solicita su detención domiciliaria en Santa Fe, "lugar en el cual se reportaron numerosos casos de coronavirus (es una de las tres provincias con mayores contagios del país) y padece circulación comunitaria del virus", cuestión que se tiene en cuenta para rechazar lo solicitado.

El tribunal federal de alzada destaca asimismo que el solo hecho del traslado que pide Paz, por medio del Servicio Penitenciario o con autorización a su pareja para llevarlo desde Rawson a Santa Fe en un auto particular, "implica una situación más riesgosa que su permanencia en la cárcel donde se encuentra". Eso porque un viaje como el requerido "demanda atravesar varias provincias afectadas por la pandemia en donde existen casos comprobados de circulación comunitaria del virus y claramente aumenta de forma considerable las posibilidades de contagio".

El pronunciamiento sobreviene en un marco de debate que ha generado tensiones en las prisiones de Santa Fe la semana pasada con alzamientos de reclusos que reclamaron por mayores medidas de profilaxis e higiene atentos a la pandemia. El levantamiento derivó en la muerte de cuatro reclusos en el penal de Las Flores y otro en la cárcel de Coronda. En ese marco, actualmente se procesan en la Justicia Penal provincial más de 130 pedidos de excarcelación requeridos por internos a raíz de la situación sanitaria por el coronavirus, la mayoría de los cuales espera un pronunciamiento judicial.

Un delito grave

Los camaristas Pineda y Vidal subrayan que, más allá de la situación sanitaria concreta, es importante para atender la petición valorar el delito grave por el cual fue encarcelado Paz. Y dicen que en la hipótesis de que existiese una situación de superpoblación carcelaria se debería tomar como pauta objetiva el tipo de delito por el cual el encarcelado fue procesado o condenado, de modo de otorgar la libertad o morigeración de la detención a quienes se les imputan ilícitos menores, lo que no ocurre en este caso particular.

Desde el comienzo del distanciamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, la Cámara Federal de Rosario recibe un promedio de tres pedidos diarios de morigeración de prisión, algunos de los cuales incluyen a más de un detenido, según fuentes del organismo.

En el pronunciamiento en relación a Paz, los camaristas remarcan que dada la situación dinámica que implica esta pandemia todo este tipo de pedido debe evaluarse en forma periódica, por los cambios que pueden darse en la coyuntura.

La resolución también indica que más allá de las patologías de base del solicitante, hubo dos revisiones médicas realizadas a Paz el año pasado ordenadas por la Justicia y lo encontraron en buen estado general y sin situaciones en la actualidad que agravaran su cuadro clínico.