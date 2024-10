Rebajan a tres años un condena contra Dylan, el hermano menor de Guille Cantero

>>Leer más: Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos, fue condenado a 3 años de prisión

En tal sentido, en julio de este año la jueza de Menores María del Carmen Musa resolvió unificar las condenas en una pena única de cinco años y seis meses. Esa nueva sentencia fue apelada por la defensa de Cantero y a fines de septiembre se celebró una audiencia entre las partes ante el camarista Orso para revisar el fallo.

El primer planteo fue realizado por el abogado de Cantero, José Alcácer. El defensor pidió revocar la sentencia de Musa en cuanto al monto y también respecto de la modalidad de cumplimiento. En tal sentido se refirió a los delitos que le achacaron y sostuvo que al momento de calcular la pena no se había tenido en cuenta su condición de menor sin antecedentes condenatorios, como tampoco su “conducta penitenciaria ejemplar” en un marco tutelar y de excepción como el fuero de menores.

Alcácer se amparó en la Convención de los Derechos del Niño al afirmar que la prisión impuesta a un menor “debe ser proporcional, ser la última de las opciones y procurar la reinserción social”. Y afirmó que la jueza Musa había escogido la pena sobre la base de un “informe parcial e incompleto que estigmatizaba por su apellido” a Dylan Cantero.

>>Leer más: La nueva generación de Los Monos: imputan a los hijos del Viejo y el Pájaro Cantero

También cuestionó que la sentencia no explicaba por qué se impuso una pena mayor a la del delito tentado ni cómo se había realizado el cálculo de los cinco años y seis meses. En ese marco el defensor postuló que la pena no podía superar los tres años y además debía ser transitada en suspenso.

A su turno, la asesora de Menores María Laura Manso adhirió al planteo de la defensa y agregó que el informe tenido en cuenta por la jueza Musa resultó “estigmatizante y discriminatorio para el imputado en virtud de su familia de pertenencia”. En tal sentido la asesora valoró que Dylan tiene apoyo de su madre, que el muchacho sigue en pareja con una joven con la cual tiene una hija y que ya ha cumplido “adecuadamente” un régimen de prisión que le habían impuesto en la Justicia de Menores.

Números

El planteo de la defensa en lo relacionado al monto de la pena fue acompañado por la fiscal Estrella Galán, que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia. La fiscal expresó su conformidad con la decisión de la jueza Musa de haber condenado a Cantero por los delitos que le quedaban pendientes de cuando era menor, ya que podría haber elegido absolverlo y no lo hizo. Sin embargo no estuvo de acuerdo con el monto escogido para unificar las penas.

En un punto la fiscal sostuvo que los hechos que Cantero había cometido cuando era no punible no deberían agravar su situación. Además sostuvo que el joven había cumplido por uno de esos hechos una prisión domiciliaria de tres meses y había estado otros seis meses alojado en el ex Irar por lo cual podría decirse que ya había cumplido nueve meses de detención como menor por esos delitos. Galán también se refirió a cuestiones técnicas en cuanto al monto de la pena a unificarse, explicó por qué le parecía excesiva la condena fijada por Musa y también concluyó, como las otras partes, que la condena a Dylan no podía superar los tres años.

Acuerdos

Puesto a analizar las posiciones para realizar su veredicto, Orso tuvo en cuenta el respeto por la posición común que, más allá de su opinión sobre las argumentaciones de cada parte, habían formulado las partes sobre una pena que no podría superar los tres años. El camarista sostuvo que en la audiencia “se dieron suficientes motivos que no tornan descabellada dicha postura común entre el apelante y la Fiscalía” y entendió que “los argumentos brindados por las partes resultan suficientes como para convalidar su postura común” en cuanto al monto de la pena.

>>Leer más: El joven Dylan Cantero fue detenido con un arma, dinero y celulares

Sin embargo no acordó con la petición de la defensa sobre la modalidad de cumplimiento condicional; sobre todo porque había sido acordada en un procedimiento abreviado en el fuero de adultos y no había sido objetada en su momento. No obstante, por tratarse de una unificación de condenas, deberá tenerse en cuenta los períodos de encarcelamiento ordinario o domiciliario que haya registrado el condenado. En tal sentido dictó para Dylan Cantero una pena de tres años de prisión de ejecución efectiva.